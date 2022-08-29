巴西總統選舉第一次面對面辯論：盧拉與博索納羅以“搞垮”和“貪腐”相互攻擊

巴西/選舉

即將舉行投票的總統大選，競選第一次面對面辯論會28日晚上登場，極右派現任總統博索納羅指控左派對手盧拉昔日在總統任內貪污。盧拉不甘示弱，反控博索納羅搞垮巴西。

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巴西總統選舉首輪辯論會上，博索納羅與盧拉炮火四射。據法新社報道稱，這是10月投票前在聖保羅舉行的首場電視辯論會，博索納羅（Jair Bolsonaro）與盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）這兩位最被看好的候選人都是在最後一刻才證實會參選。兩人昨天晚上一上台沒浪費時間，立刻發動猛烈攻擊。

博索納羅劈頭就說盧拉是“小偷”，指責這位76歲的前總統涉及國營巴西石油公司（Petrobras）的大型貪腐醜聞。 代號“洗車行動”（Operation Car Wash）的調查最後導致盧拉2018至2019年身陷囹圄，但去年最高法院裁決他無罪。 67歲的博索納羅在電視上辯論會對盧拉說：“你的政府是巴西史上最腐敗的政府。”他連珠炮攻擊，細數巴西石油公司醜聞的數字。 “竊賊治國，那是個竊盜的政府…你想重新掌權的目的是什麼？再對巴西石油公司做一樣的事嗎？”

盧拉立刻反擊，說博索納羅散布謊言，還指控博索納羅破壞了他卸任總統時政府締造的經濟成長和反貧窮計畫。法新社說，盧拉用招牌式的低沉沙啞聲音說：“巴西這個國家已被摧毀。”

據該報道，總共有12位總統候選人參選，但昨天晚上天有6位站上辯論講台。巴西2.13億人口的目光，都放在2003至2010年擔任總統的盧拉以及外號“熱帶特朗普”（Tropical Trump）的博索納羅身上。

根據巴西Datafolh最新民調，盧拉目前仍以47%領先博索納羅的32%。

法新社說，如果沒有候選人能在10月2日的首輪投票贏得過半票數，10月30日將舉行第二輪決選。