美國今稱重量級重返月球

美國/太空

在美國佛羅里達州的卡納維拉爾角，美國宇航局已經開始倒計時。阿特米斯計畫的第一枚巨型火箭將於當地時間周一上午8點33分左右，巴黎時間下午14點後起飛。儘管這一次試飛並不載人，但美國的目標是在2025年將宇航員送上月球，而且要駐留在月亮上。

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最後一次阿波羅升月任務50年後，美國今天重返月球。據本台在卡納維拉爾角的特約記者大衛-湯姆森報道稱，在當地美國肯尼迪航天中心有很多興奮點，SLS火箭驕傲地矗立在39B發射台上，準備起飛前往月球。根據天氣情況，發射有兩個小時的時段選擇。在過去的幾個小時里，發射場一直在下雨。如果下雨繼續，就會妨礙升空，發射將不得不推遲到9月2日。在此期間，數十萬美國人帶着他們的露營車、燒烤架和摺疊椅都聚集在路邊，翹首觀看發射場火箭升空奔月情況。

這枚火箭是美國航空航天局有史以來最強大的火箭。在98米高的頂端，是美國與歐洲聯合建造的獵戶座太空艙。歐洲航天局參與建造。法國工程師菲利普-貝爾特（Philippe Berthe）解釋說：獵戶座是一種為繞月飛行並搭載宇航員而建造的飛行器，未來四名宇航員將能夠前往圍繞在月球周圍而建造的名為Gateway的空間站。貝爾特為此次火箭升空奔月工作了11年。

未來升月，法國明星宇航員托馬斯-佩斯凱顯然是一個候選人。他在現場告訴法廣RFI說，"每個人都明白目前正在發生的事情的特殊性。我們要去月球。第一次登月已經是五十年前的事了，今天我們要用不同的方式去登月。我們要安頓下來，我們要在月亮上呆得更久，我們不只是要插上旗子，我們還要建立一個月亮基地，確保永久存在。所以這真的會是一次不可思議的冒險。"

美國女太空宇航員香農-沃茨Shannon Watts已經執行了六次太空任務，她幾乎在太空中度過了一年的時間。57歲的她是美國宇航局最有經驗的宇航員之一，當被問及阿特米斯任務時，她的臉上露出了笑容：“這非常令人興奮！。把人送上太空總是很好的，但當我們把全人類的代表送上太空時，那就更棒了! "我們第一次在月球上行走時，那時我才四歲。去到那裡一直是我童年的夢想。”

但是從1969年到1972年，阿波羅任務曾先後把12人送上月球。50年過去了，太空正變得更加“女性化”。2025年，阿特米斯的目標是首次將一名女性送上月球。美國女太空宇航員香農-沃茨Shannon Watts說，“這非常具有象徵意義，但不僅如此。它向年輕女孩展示了什麼是可以做到的。重要的是要給他們提供楷模榜樣，讓她們知道自己將來能成為什麼的目標。”

美國這次升月任務的名稱 "阿耳特彌斯 "是為了呼應 "阿波羅 "計畫，該計畫在1969年至1972年期間多次升空登月。阿耳特彌斯在希臘神話中是阿波羅的孿生妹妹，是與月亮有關的女神。