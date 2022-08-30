所羅門變臉 強硬禁止美國軍艦抵訪

所羅門群島/美國

所羅門群島公開拒絕美國軍艦在該島國靠岸。所羅門群島告知美國，在拿出新的協議之前，禁止美國軍艦前來該國水域岸邊。此前，所羅門群島一個星期前剛剛拒絕一艘美國海岸巡邏警衛隊軍艦在該國海港停靠續接給養。

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所羅門群島說暫停美國海軍訪問。據法新社今天引述美國駐澳大利亞大使館透露，美國方面已經接到所羅門群島國函文。

美國駐堪培拉大使館周二表示，所羅門群島已經暫停了美國海軍的訪問，法新社認為，這是美國與這個中國對所羅門群島施加越來越大影響的島國之間關係惡化的一個跡象。

據美國大使館發言人在一份聲明中說："美國已經收到所羅門群島政府的正式通知，在更新禮賓程序之前暫停所有海軍訪問。"

該報道稱，此事件之前，一艘美國船艦上個星期沒有被允許在所羅門群島首都霍尼亞拉加油。