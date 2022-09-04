加拿大發生持刀傷人事件已致10人死亡、15人送醫

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加拿大薩斯喀徹溫省警方表示，9月4日該省發生持刀傷人事件，已造成10人死亡，至少15人受傷送醫。警方初步認定，襲擊對象是隨機選擇的。加拿大皇家騎警說，兩名嫌疑人周日晚上仍然在逃。

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在位於加拿大中南部的薩斯喀徹溫省梅爾福特市（Melfort）皇家騎警在全省範圍內發出了危險人物警報。警方在當地時間周日下午3時40分的新聞發布會上說，他們在事發地詹姆斯·史密斯·克里族聚居地（James Smith Cree Nation）和威爾頓村（Weldon）的13個地點發現10人死亡，至少有15人被送往醫院。

薩斯喀徹溫省皇家騎警助理警監布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）說：“也許還有其他受傷的受害者，他們把自己送到了各個醫院”。布萊克莫爾表示：“我們目前正在積極尋找（未經統計的傷者），為此投入了最大的資源”。

加拿大皇家騎警表示，他們接到報告，這兩名嫌疑人被確認為達米安·桑德森（Damien Sanderson）和邁爾斯·桑德森（Myles Sanderson），可能在里賈納市（Regina）的阿寇拉大道地區行駛。里賈納市警方說，上午11時20分左右有人看到這些嫌疑人。

加拿大皇家騎警的警報是在當地時間周日上午7時12分首次發布的，此後又有幾次更新。警方說，據信兩名男性嫌疑人乘坐一輛黑色日產Rogue汽車，薩斯喀徹溫省牌照為119 MPI。由於犯罪嫌疑人可能有機會獲得其它車輛，加拿大皇家騎警已將警報擴大到全省。

布萊克莫爾介紹稱，由於嫌疑人在逃，他們還要求將警報擴大到附近的曼尼托巴省和阿爾伯塔省。她說：“在這個時間點，我們沒有跡象表明他們去了另一個省。”

布萊克莫爾在新聞發布會上說，目前警方對兩名嫌疑人之間的關係還不清楚。她說，嫌疑人旅行的地點和方向尚不清楚，但薩斯喀徹溫省的每個人都需要保持警惕，因為這是警方近年來看到的最嚴重和最重要的事件之一。

薩斯喀徹溫省衛生局指出，有多名病人正在多個地方接受治療。該衛生局發言人林曼（Anne Linemann）在一封電子郵件中說：“為了應對大量的傷員，已經發出了增加工作人員的呼籲。”

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）通過推特表示：“今天在薩斯喀徹溫省發生的襲擊事件是可怕的和令人心碎的。我在惦記着那些失去親人的人和那些受傷的人。”他指出：“我們正在密切關注局勢，並敦促大家關注當地政府的最新情況。感謝所有勇敢的第一反應者在當地的努力。”