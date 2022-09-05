智利公投對修改憲法說不

智利/公投

智利公民表決對修改憲法說不。根據本台報道稱，4日晚間公布的投票最終結果，約61.9%的智利選民，即780多萬人，對修改憲法的訴求投了 "我反對 "的票，但仍然有480萬（38.1%）的選民支持 "我贊成"修改憲法。智利總統博里奇昨天在智利南部城市旁達阿里納（Punta Arenas）投票時呼籲民眾，無論結果如何，全國上下都要團結。

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據法新社報道，智利新憲公投闖關失敗，選民拒絕以新憲法取代已故獨裁者皮諾切特統治期間制訂的1980年版本憲法，總統博里奇（Gabriel Boric）矢言會繼續努力，改革政治格局。

目前已開出超過99%選票，反對派以近62%的得票率領先，而贊成派的支持率略高於38%，投票結果超出保守派反對陣營的預期。

支持新憲的左派總統博里奇接受失敗，但承諾會盡其所能，建立一條新的制憲道路。他說，人民已經證明，他們支持並重視民主，並指望民主克服我們的分歧並取得進步」。博里奇隨後呼籲「所有政治力量，將智利置於任何合法分歧之前，並儘快就新憲法進程的最後期限和參數達成共識」。

根據最近的民調預測，反對派領先贊成派多達10個百分點，投票結果顯示，雙方得票率差距更大。 智利已故獨裁者皮諾切特（Augusto Pinochet）支持者、極右派領導人卡斯特（Jose Antonio Kast）說：「博里奇總統：公投失敗也是你的失敗。」卡斯特去年12月在選舉決選中輸給博里奇。

智利保守政黨「獨立民主聯盟」（UDI）黨主席馬卡亞（Javier Macaya）雖歡慶新憲公投闖關失敗，但他也說，他的政黨將履行其致力制定新憲法的承諾。

據該報道，智利新憲公投經過10個小時的投票後，投票所於下午6時（格林威治時間22時）關閉，過程「平和且投票率高」。

據法新社說，智利2019年起爆發嚴重社會動亂，為改革憲法提供動力，然而，這部388條的新憲法草案存在許多備受爭議且使人常感困惑的提案，包括墮胎合法化爭議。

2019年10月，智利政府宣布調漲地鐵票價，引發民怨，由學生領導的抗議活動如雨後春筍般湧現，其中大多在首都。 這股示威潮持續延燒，引發民眾對智利新自由主義經濟體系和日益加劇的不平等感到不滿。 儘管民調預測這部新憲法將被否決，但支持者仍懷抱希望。

隸屬於支持新憲法的左翼總統博里奇執政聯盟的議員拉托雷（Juan Carlos Latorre）說：「人民會集體出門投票，民調將再次出錯。」 選民最關心的其中一項議題是新憲法給予原住民的權益。智利人口約1900萬，原住民占近13%。 新憲法還將徹底改革智利政府，以權力較小的「地區議會」（chamber of regions）取代參議院，並規定公共機構中至少一半職位由女性擔任。

在這場強制性的公投投票，超過1500萬智利民眾具有投票資格。小山