加拿大還沒有逮到刺殺死10人的嫌疑人 擴大追捕

加拿大/持刀行兇

加拿大規模最大的搜捕行動延續到今天周二，這已經是第三天。在加拿大薩斯喀徹溫省韋爾登的保護區和附近小鎮持刀攻擊致使多人死亡和受傷的嫌疑人仍然在逃。

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據路透社今天報道稱，加拿大擴大對刺殺10人的嫌疑人的追捕。據警方表示，30 歲的邁爾斯桑德森仍然在逃，周一在薩斯喀徹溫省詹姆斯史密斯克里國家的一片草地上發現他 31 歲的兄弟達米安桑德森死亡，邁爾斯桑德森可能受傷。

這對兄弟涉嫌在加拿大現代歷史上最致命的襲擊之一中，在一場破壞土著社區的刺傷暴行中謀殺了 10 人，另有 18 人受傷。警方表示，一些受害者似乎是行兇目標，而另一些攻擊行動則顯然是隨機的。

加拿大派出數百名警察正在尋找被認為是有武器和危險的邁爾斯·桑德森。據加拿大廣播公司新聞報道，桑德森此前曾觸犯法律，自 5 月因襲擊、搶劫、惡作劇和發出威脅而服刑後，他不再與假釋官會面後一直被通緝。

警方表示，他們正在調查桑德森是否可能是他殺死了他的兄弟，並可能因受傷而導致他尋求醫療救助。

路透社說，當地警方尚未提供有關受害者的詳細信息。據該地區的人說，受害者中有兩個孩子的母親、一名 77 歲的鰥夫和一名急救人員。