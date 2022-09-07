希拉里·克林頓不再參選

政治

美國前國務卿希拉里‧克林頓（Hillary Clinton）表示，她不會在2024年或以後競選總統。6日晚間，當哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞記者問她是否會再次競選總統時，克林頓表示：“不，不。”

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“但我會盡我所能，確保我們有一個尊重民主和法治、維護我們的制度的總統。”這位長期的民主黨人、前總統比爾‧克林頓（Bill Clinton）的妻子繼續說道，同時批評了在2016年擊敗她的前總統唐納德‧特朗普。

克林頓在接受CBS採訪時暗示，如果特朗普決定在2024年競選總統，她將不會參選，並說他“應該被徹底擊敗”。

除了2016年敗選之外，希拉里在民主黨2008年的初選中，被當時的總統候選人奧巴馬擊敗。

CBS的採訪，還討論了圍繞希拉里的私人電子郵件服務器的爭議。2016年底，克林頓因處理機密信息而受到聯邦調查，並被問及為何她在離開國務卿職位後，有一個私人電子郵件服務器。

時任聯邦調查局（FBI）局長詹姆斯‧科米（James Comey）在2016年7月的一次新聞發布會上說，在52個電郵往來中，110封電子郵件有機密信息，包括“最高機密”信息。

最終，科米建議不起訴希拉里。不過他說，克林頓及其團隊很不小心。

“我已經沒事了，而（科米）只是不停地說啊說”，她告訴CBS新聞，“然後想出一個新的理由，在選舉前10天再談一些。”

根據一份未公開的搜查令和財產收據，FBI特工在8月8日的突擊檢查中，從川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）住所拿走了所謂的機密文件和材料。川普說，在擔任總統期間，他有一個關於文件解密的“常規命令”，並指出2021年1月19日的行政命令，要求解密與FBI“交火颶風”（即所謂“通俄門”）調查有關的材料。

自突擊搜查以來，美國司法部對這些文件被搜走的原因及文件內容，幾乎沒有提供任何說法。一份搜查令顯示，川普因可能的妨礙司法指控和違反《間諜法》而受到調查。特朗普表示，這是一個出於政治動機的舉動，以阻止他參與2024年總統大選。

克林頓在CBS的採訪中稱：“因此，我認為，那次電郵門與這裡發生的事情相比確實不同，當時司法部和聯邦調查局似乎一直非常耐心、安靜、謹慎，直到最後他們顯然認為國家安全受到了威脅”。