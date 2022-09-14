美國敦促在半導體競爭中領頭

美國/半導體

美國國務卿布林肯周二在訪問美國北部普渡大學時說，美國必須在半導體行業中存在並影響研發。普渡大學說美國最著名的工程學院之一，該學院有幾個專門從事半導體研究的實驗室。面對來自中國的競爭，美國正在領導一場前所未有的運動，以擴大美國的半導體研究和生產。

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據美國國務卿布林肯說，美國必須在半導體行業 "存在 "並"有影響力"。布林肯說："美國在這裡推動半導體研發在全世界引起了共鳴。" 布林肯在商務部長吉娜-雷蒙多的陪同下，參觀了印第安納州的普渡大學。

在與學生的交流中，美國國務卿強調了半導體技術在所有領域的影響，包括在外交政策和國防領域。

面對來自中國的競爭，華盛頓正在領導一場前所未有的競爭運動，以擴大美國的半導體研究和生產。美國總統拜登最近簽署了一項投資520億美元的法案，以補貼美國對這些微處理器的研究和製造，多年來美國已將其在這一領域的領先地位讓給了中國。

據雷蒙多說："《半導體法案》是關於鼓勵對美國投資，"她還說，美國需要 "從實驗室更多走向製造業"。

這兩位美國高級官員周一結束對墨西哥的旋風式訪問後返回，他們呼籲墨西哥在這一領域與美國合作，這表明，面對中國，華盛頓越來越希望擴大發展夥伴合作關係。

這些電子元件對許多部門來說是必不可少的，包括汽車工業，以及在全球範圍內，與日常生活有關的一切，如智能手機。

新冠病毒危機極大地擾亂了分銷渠道，包括在先進技術領域，並揭示了美國和其他國家對中國的依賴性。而且，美國總統拜登說，這些日益複雜的電子元件的製造攸關一個 "國家安全 "問題。