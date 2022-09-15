《2022年台灣政策法 》：法新社認為美國議員在幫台灣方面比白宮走得更遠

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美國會外交關係委員會周三（9月14號）投票通過了《2022年台灣政策法 》，法案涉及到對台灣的首次直接軍事援助。法新社評論認為，美國議員在幫助台灣方面顯然比白宮走得更遠。美國眾議院議長佩洛西8月訪台曾引發北京的大型軍演抗議，這個新法案也再次讓北京憤怒。

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《2022年台灣政策法 》法案由美國參議院外交關係委員會通過，其中規定在未來四年向台灣提供近45億美元的直接軍事援助。它還要求美國總統對主要的中國金融機構實施制裁，以應對任何 "對台灣的敵對行為的升級"。該法案也將給予該島 "主要非北約盟友 "的地位。

議案的倡導者是美參院外交關係委員會主席、民主黨人梅內德斯（Bob Menendez），他指出這是自1979年以來美國對台政策最重要的一次全面改革。

台灣總統蔡英文辦公室對美國表示 "真誠感謝"，稱美國 "再次展示了其兩黨對台灣的友誼和支持"。

法新社報道分析認為，該委員會的投票只是漫長的立法過程中的第一步，法案現在必須在參議院全體會議上通過，然後在眾議院通過，最後由總統喬-拜登頒布。但是，這無疑至少標誌着在北京和華盛頓之間的關係處於幾十年來最低水平的時候，美國和台灣之間的關係有了重大緩和。

因此，白宮正在非常謹慎地處理這個問題。 白宮發言人卡琳-讓-皮埃爾星期三表示將繼續就這一文本與國會直接溝通。她隨後說拜登政府將 "繼續以強有力的外交、經濟和軍事支持深化與台灣的夥伴關係”。

中國外交部周四也對《2022年台灣政策法 》做出回應，認為該法案嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，干涉中國內政，違背國際法和國際關係基本準則，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中國外交部發言人還要求美國停止打“台灣牌”搞“以台制華”，停止推進審議有關法案。稱“中方將視該案進展情況和最終結果，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。”

美國國會的這次投票是在華盛頓向台北出售價值11億美元的武器後幾天進行的，也是在眾議院議長南希-佩洛西訪問台灣後一個多月，佩洛西的訪問激起了北京的怒火，中國隨後在台灣周圍發起了其歷史上最大的軍事演習。

佩洛西是幾十年來訪問該島的最高級別的美國官員，在她訪台之前，白宮人員已經告訴北京，在三權分立的體制下，美國國會是政府的一個獨立部門，佩洛西是政壇第三號人物，但她並不代表政府的政策。