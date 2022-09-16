海地騷亂又起 全國驚現示威、搶劫和封道

海地

海地街頭的緊張局勢並沒有放鬆。恰恰相反。政府提高燃料價格的決定是 "火上澆油"。而民眾的憤怒在9月15日出現了激烈的變化，到處出現示威、搶劫和道路封鎖。

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據本台報道稱，在海地太子港，抗議者襲擊了海地國家電視台的總部。警方的干預只是阻止了電視台大樓被徹底洗劫。但公共廣播公司不得不停止廣播。憤怒的人群還襲擊了一家銀行，燒毀了海地的一個主要製藥實驗室，並搶劫了首都各地區的私營企業和商店。

騷亂加劇，目前很難給出一個破壞的數字，但損失是巨大的。不明身份的人還瞄準了前參議員埃德蒙德-蘇普利斯-博齊爾的私人住宅，並放火，前參議員是現政府的盟友融合黨的領導人。再往北，在戈納伊夫市，示威者完全搬空了世界糧食計畫署（WFP）的人道援助食品倉庫。一大群人還佔領了世界糧食計畫署的機構。

海地國家警察機構於9月15日晚宣布，所有攜帶武器的許可證都被暫停。這一決定更激起了互聯網用戶的憤怒：該禁令懲罰了為許多酒店和企業提供安全保障的私營公司。顯然犯罪團夥雖然沒有持槍許可證，可是並不妨礙他們持槍打劫殺人。

據法新社報道稱，幾個國家已經宣布出於安全原因暫時關閉他們在太子港的大使館。多米尼加共和國外交部在周四的一份簡短聲明中說，該國外交服務關閉對公眾服務，直到有進一步通知。加拿大大使館也宣布從9月15日起關閉。墨西哥大使館周二表示，它將繼續關閉使館，"直到進一步通知"，而西班牙大使館在9月14日也採取了類似的措施。