海地騷亂持續 多處有大規模搶劫

海地

海地首都以及多地昨天又經歷了一個黑色星期五，不少地方出現了搶奪和放火事件。海地民眾走上街頭，發泄對政府提高燃料價格決定的憤怒，並要求總理阿里爾-亨利離職。在阿蒂博尼特省，一個藥品供應中心遭到洗劫。

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據本台在太子港的記者Marie-André Bélange報道說，太子港的局勢仍然非常緊張，周五一整天，抗議者到處點火。在佩蒂翁維爾（Pétion-Ville）和德爾馬斯（Delmas），民眾在海地首都不同地方組織的示威活動遭到了國家警察人員的鎮壓，他們發射實彈並使用催淚瓦斯驅散抗議者。一家銀行被洗劫一空，辦公室部分被燒毀。該機構附近的車輛冒起了煙。警方勉為其難設法阻止了對其他幾家企業的搶劫。

在民眾中，已經感受到了這些反對汽油價格上漲和要求總理阿里爾-亨利下台的抗議運動的後果。一些家庭的飲用水和其他基本必需品開始耗盡，因為道路仍然被封鎖，自周二以來交通就癱瘓了。

海地政府通過司法部長在推特上譴責了針對公共和國際機構、私營公司和政治領導人住宅的暴力、搶劫和破壞行為。

當地幾乎沒有機構能夠倖免。本台在戈納伊夫的記者Ronel Paul報道說，不僅非政府組織、宗教學校和大公司，抗議者還破壞了阿蒂博尼特省的藥品供應中心，那裡存放着該省15個鄉鎮和140個保健中心和醫院的藥品。遭洗劫之後，在大樓的入口處，可以看見成噸的藥品散落在地板上。在地面上還有一個破損的冰箱，裡面有針劑疫苗。在院子中間，也完全是一片混亂：病號服、注射器和散落各處的急救藥箱。一台為大樓供電的發電機也被完全破壞。中心的藥品架子已經被搶空了。

據該報道，顯然，藥品並不是憤怒人群的優先目標。示威者將疫苗打翻在地，但只搶走了冰箱。中心的十個冰箱只剩下三個，完全被毀。抗議者們還留下了一棟狀態不佳的建築。為了搶拿安裝在屋頂上的太陽能電池板，金屬板也被撕掉了幾塊。

這種掠奪將對海地阿蒂博尼特省的衛生系統產生巨大的影響，該省的衛生中心和醫院已經受到藥品短缺的困擾。通過電話聯繫，阿蒂博尼特省衛生廳廳長Marcel Chatelier博士感到震驚，無法回答我們的問題。

周四，世界糧食計畫署在戈納伊夫的房舍被搶劫和燒毀。據世界糧食計畫署駐該國主任讓-馬丁-鮑爾（Jean-Martin Bauer）說，結果有1400噸食品被搶走。這些產品將用於學校供餐計畫。"被掠奪的食物數量是10萬名學生三個月的口糧。海地的開學時間是在兩星期後，即十月初。官員感嘆道：不幸的是，受這場騷亂搶劫影響的是海地的學童。

在一個面臨嚴重糧食危機的國家，這是一場災難。在海地，有400多萬人嚴重缺乏糧食保障。

聯合國秘書長在周五發表的信息中通過其發言人表示，他 "對海地的局勢感到擔憂"。古特雷斯呼籲海地人冷靜和剋制，敦促 "所有利益攸關方立即採取措施，緩解局勢，避免暴力，並允許海地國家警察履行他們保護民眾的職責。