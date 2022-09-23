海地局勢糟糕 官匪一家有份

海地

海地人已經進行了幾周的示威活動，特別是反對不安全因素。幫派現在控制着國家領土的很大一部分。幾十年來，這些犯罪團夥得到了大多數海地政黨的資助和利用，以鞏固其權力。

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海地的幫派和權力勾結，造成民眾對政府失去信心。本台為此採訪海地國立大學（UEH）教師研究人員Jhon Picard Byron。

RFI：黑幫是如何鞏固其在海地領土上的地位的？

Jhon Picard Byron：目前的情況是國家領域內嚴重犯罪的霸權和工人階級社區內幫派擴散的產物。1990年代中期，海地社會舞台上出現了黑幫。最初，海地當局並沒有處理嚴重的犯罪問題，而是政客們從城市工人中動員小打手應付。這一現象始於軍隊：國家管理委員會（CNG）和1986年杜瓦利埃政權倒台後的其他軍政府。軍方招募了這些暴徒作為警察部隊和情報部門的輔助人員。在1991年至1994年軍事政變期間，海地武裝部隊甚至與這些暴徒組成了一種民兵，即海地進步武裝革命陣線（FRAPH），這與拉丁美洲的準軍事團體（例如薩爾瓦多的行刑隊）相當相似。但是，海地軍方策畫的兇猛鎮壓，主要針對政治活動家，其規模並不像他們在美洲的國家那樣。

文職政府呢？

20世紀90年代和21世紀的文職政府也僱傭暴徒，但他們沒有設法將他們轉化為準軍事部隊。與軍隊不同，平民政府並不總能控制這些暴徒。讓-貝特朗-阿里斯蒂德和他的OPs（民眾組織）用來鎮壓政治示威的著名的 "chimè "組織常常失控，以至於甚至對政府不利。對於所有這些當權的政客來說，這些暴徒團夥是他們鎮壓機構的一種延伸，使他們能夠減少抗議運動的規模。在選舉中，打手們也被動員起來，特別是為了阻止某些街區的大部分人口前往投票站。這些做法並不是海地所特有的，而是以組織戰鬥性危機和政治組織的薄弱固定性為標誌的政治背景的結果。當權者對工人階級街區的工具化通常與打手們的政治合法性的下降成正比。

在最近發表在海地機構Alterpresse網站上的一篇文章中，你說前總統米歇爾-馬爾泰利和他創立的政黨--海地Tèt Kale黨（PHTK）的上台是一個轉折點。幫派激增。在約韋內爾-莫伊塞總統的領導下是什麼樣子？

約韋內爾-莫伊茲總統是在PHTK家族內部圍繞米歇爾-馬爾泰利的繼任問題出現不和諧的時候出現的。在他擔任總統期間，敵對幫派之間的衝突中發生了許多屠殺事件。對許多知情的觀察家來說，這些衝突反映了當地工人階級社區中不同 "夥伴 "之間在國家權力里的爭權奪利。

今天，黑幫仍然在政治階層的控制下運作嗎？還是他們已經有能力放手一搏？

我認為，黑幫終於擺脫了傳統政客的控制。有權力經驗的政治家們，已經能力領導並利用幫派的服務作為工具，他們相信，一旦成為反對派，他們可以再次利用幫派的服務來對抗台上的當局。目前，黑幫開展的恐怖活動並不是一種典型的鎮壓形式。它不是針對已知的政治對手。它針對的是工人階級街區的人口和大城市的中產階級。

誰從混亂中獲益？

混亂有利於 "處於中間階層的人"。它也有利於那些有官職的人。在國家機器中擔任過職務，並揮霍過公共資金的人。恐怖活動的興起與反腐敗運動、#PetrocaribeChallenge運動的興起相呼應。在這個意義上，幫派被用來勸阻民眾上街表達他們的挫折感。如何擺脫這種混亂局面？解決辦法只能是政治性的。只要我們沒有結束四分之三的人口所處的這種可怕的苦難狀況，只要我們沒有結束中產階級的不穩定狀況，我們就無法在海地重建民主體制。