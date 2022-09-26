加拿大開放國境 10/1起解除所有入境防疫限制

解除入境防疫限制

加拿大政府26日表示，將於10月1日起對入境旅客解除所有新冠防疫限制，並且取消篩檢、檢疫及隔離要求。

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路透社報導，加拿大政府指出，對入境旅客解除防疫限制的決定，是基於加拿大疫苗接種率，新疫苗及療法的可取得性，以及科學模型顯示國內已度過最新一波疫情高峰。

加拿大政府發表聲明指稱，入境加國的旅客10月1日起將不必透過手機應用程式（App）ArriveCAN提交健康資訊，或是提供疫苗接種證明，無論國籍為何都適用新規定。

根據加拿大政府聲明，對於旅客須在飛機及火車上載口罩的規定也將取消。