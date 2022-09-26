古巴人大比率投票贊成同性婚姻

古巴/公民表決

古巴全國選舉委員會周一表示，在政府支持的周日公投中，古巴人以壓倒性多數批准了同性婚姻和收養權利，並說公投也促進了婦女的權利。

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據路透社今天報道稱，古巴人在全民公投中以大比分批准同性婚姻。古巴全國選舉委員會主席 Alina Balseiro Gutierrez 周一在國營電視台上表示，超過 390 萬選民投票批准了該法規，占投票選民66.9%，而 195 萬選民佔33%反對同性婚姻。

新的古巴長達100頁的“家庭法典”將同性婚姻合法化，並允許同性伴侶收養孩子，並促進男女平等分擔家庭權利和責任。

根據選舉委員會的初步結果顯示，有資格投票的 840 萬古巴人中有 74% 參加了周日的公投。

路透社說，古巴選舉沒有獨立觀察員，公民可以在他們的選區觀察計票。社交媒體上分散的地區統計報告似乎與官方結果相符。

結果公布之際，迪亞茲-卡內爾主持了一次緊急會議，因為加勒比島國為伊恩颶風在周二早些時候從其西端掠過做準備。

按照古巴的標準，周日的投票率相對較低，在這個共產主義國家，33% 的“反對”票相對較大。

古巴當前面臨嚴峻的經濟形勢，長期停電和食品、藥品和燃料短缺。