人類真正太空“以卵擊石” 美國"飛鏢 "實驗奮身救地球

美國/太空開發/飛鏢探測器

美國宇航局嘗試一項新的實驗：發射探測器撞擊一顆小行星，以改變這顆小行星的軌跡。該實驗目的是為地球防禦戰略做準備，如果在遙遠的未來有一顆小行星撞擊地球，人類可以採用這一辦法自救。

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據本台報道稱，周一晚上，美國國家航空航天局的一個探測器飛鏢“Dart”將“自殺式”撞向名為迪莫弗斯Dimorphos的小行星上。美國國家航空航天局的探測器擊中了這顆小行星。這個場景讓人想起了有布魯斯-威利斯飾演的一部動作電影里的場景：一顆小行星即將撞擊地球。但在現實生活中，因為地球不能派突擊隊去摧毀它，所以人類琢磨準備在情況發生時用其他辦法應對。

昨天格林尼治標準時間晚上11點14分，"飛鏢 "號停止發送信號。通常情況下，這對航天器來說是個壞消息，但這次不是：500公斤的探測器要以每秒超過6公里的速度衝向小行星迪莫弗斯。意大利的微型衛星LiciaCube編程與 "飛鏢 "一起編隊做太空旅行，但它只是呆在一邊作“報道”現場記錄。然而，如果它能夠看到什麼東西的話，因小行星迪莫弗斯的低重力，遭重擊的撞擊坑可能需要幾個小時才能形成。

然而撞擊是否足以改變小行星的軌跡？懸念有，但與科學家計算期望的偏差很小，從地球上觀察它需要幾天甚至幾周的時間。據美國宇航局行星防禦協調辦公室的科學家湯姆-斯塔特勒說："飛鏢應該改變迪莫弗斯圍繞較大行星迪迪莫斯的軌道，足以讓我們測量它。但是很難說我們什麼時候能看到它。這取決於撞擊的效果。當然，如果我們事先知道結果，我們就不需要做這個實驗了。

這是人類第一次改變一個天體的軌跡。

這些信息將是有價值的，但此次太空以卵擊石的影片不會是完整的。因此，人類將發射另一顆探測器赫拉號再返回觀察迪莫弗斯，下一次是歐洲主戰以卵擊石。它將於2024年起飛，計畫於2026年抵達。實驗將揭示此次撞擊的最終結果，但也會揭示迪莫弗斯的誕生質地構成。只有到那時，科學家們才會有數據，以便在真的有小行星威脅到地球時，開發出一種可靠的能讓目標毀滅地球的小行星改變航道軌跡的利器。