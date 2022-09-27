美達剔除中俄專播特定假信息網絡

美國/俄羅斯/中國

Facebook和Instagram的母公司Meta周二報告，他們已經剔除了一個從俄羅斯運作的關於烏克蘭戰爭的主要虛假信息網絡，以及一個在關鍵選舉即美國中期選舉前從中國針對美國人的較小的信息網絡。

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據法新社今天報道稱，美達公司官員大衛-阿格拉諾維奇（David Agranovich）在一次新聞發布會上告訴記者，俄羅斯的行動始於5月，主要針對德國，也有法國、意大利、烏克蘭和英國。

發布假新聞的行動的核心是假冒或模仿大約60個知名媒體網站，包括德國報紙《明鏡》和《圖片報》、英國《衛報》和意大利安莎社。俄羅斯網絡發布批評烏克蘭和關於烏克蘭難民的文章，或支持俄羅斯的文章，然後在YouTube、Facebook、Instagram、Telegram、Twitter或在線網站上廣為分享。

因調查性記者開始質疑這些網站的真實性，促使美達公司啟動自己的調查。

據美達公司官員阿格拉諾維奇說："這可能是自烏克蘭戰爭開始以來我們所破獲的最大和最複雜的俄羅斯源行動，"這些假新聞新行動是"真正不尋常的複雜性和蠻力的結合"。

據他指出，一方面，用幾種語言模仿現有網站，需要 "大量的技術和語言投資"。另一方面，文章在社交網絡上的傳播主要是通過購買廣告或虛假賬戶完成的，往往繞過Meta的警報系統的自動檢測。

據位於加利福尼亞州的公司表示，它總共封鎖了1633個賬戶，703個頁面和一個Facebook上的群組，以及29個Instagram上的賬戶。

該網絡從中國運作，規模小得多，但也被美達公司發現，該網絡試圖進行幾次行動，包括兩次針對美國人的行動。在第一種情況下，假賬戶冒充保守派，討論槍支或墮胎等問題，或批評拜登。這些信息主要是英文的，但有時也有中文或法文的。在另一次行動中，所謂的進步人士批評了共和黨在槍支或墮胎問題上的立場，或針對共和黨的具體個人政治家。

梅塔說，同一中國網絡還以捷克互聯網用戶為目標，提供批評捷克政府支持烏克蘭和對華政策的信息，並更普遍地試圖傳播批評美國的地緣政治問題的信息。

美達公司因此總共封鎖了81個賬戶，8個網頁和一個Facebook上的群組，以及兩個Instagram賬戶。

法新社說，該公司承認，它沒有足夠的證據來指控俄羅斯或中國的特定團體。