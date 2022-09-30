美國：伊恩颶風將造成巨大損失，短期內會對美國經濟造成壓力

美國/伊恩颶風

伊恩颶風周三在佛羅里達州西部登陸後，帶來了強風和暴雨：房屋被風吹壞或者是被水淹沒，基礎設施受損，企業和農場關閉，有時，街道變成了名副其實的運河。

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法新社從紐約報道，颶風伊恩將拖累美國的經濟增長，給佛羅里達州的保險公司造成數百億美元的損失，並使許多沒有購買保險的房主陷入困境。

報道指出，對伊恩颶風所造成的破壞的評估雖然才剛剛開始，但是，安永-帕特農諮詢公司的經濟學家格雷戈里·達科（Gregory Daco）說，可以確定的是，伊恩颶風將在十天的時間內嚴重破壞經濟活動，斷電、航班取消、能源生產暫停、農場的農作物特別是橙子的收成將受到很大的影響。

這位專家估計，伊恩颶風應該會讓佛羅里達州第三季度的GDP降低6%，讓美國的GDP降低0.3%。

格雷戈里·達科還告訴法新社說，與所有的自然災害一樣，這種經濟上的影響將會逐漸減弱，特別是當“港口、道路和住宅等基礎設施的重建工作開始之後。但災害造成的影響“會持續好幾年”。

根據專業公司-美國房屋市場研究機構-核心邏輯（CoreLogic）的計算，在短期內，伊恩颶風對住宅和商業物業的破壞給保險公司造成的損失應該會達到22至320億美元，與洪水相關的損失可能會達到60至150億美元。