巴西總統大選沒完：盧拉速戰速決夢斷 但巴西“特朗普”翻盤可能也難

巴西/總統選舉

巴西右翼總統博爾索納羅昨天第一輪投票意外打破在民意調查中表現出色並說會速戰速決的盧拉立即回鍋的夢想。巴西總統大選被迫有第二輪投票，今天第二輪競選已經迅速拉開帷幕。巴西大選成果事關拉丁美洲包括墨西哥、哥倫比亞、阿根廷和智利的左翼影響勝利的衝擊波是否會被阻斷。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，巴西大選進入第二輪決選，博爾索納羅打破了盧拉快速獲勝的希望。周日的投票日，博爾索納羅出人意料地表現強勁，讓世界第四大民主國家迅速解決兩極分化嚴重的選舉的希望破滅。

在計算了 99.9% 的電子選票後，盧拉獲得了 48.4% 的選票，而博爾索納羅獲得了 43.2% 的選票。由於雙方都沒有獲得多數支持，第二輪決戰將在 10 月 30 日進行。

事實證明，這場投票比大多數調查顯示的要緊張，在博爾索納羅堅持認為民意調查不可信後，他的競選活動重新煥發了活力。如果他捲土重來，這將打破近年來該地區包括墨西哥、哥倫比亞、阿根廷和智利的左翼影響勝利的衝擊波。

加劇巴西緊張對立的博爾索納羅對巴西電子投票系統的完整性進行了被指是毫無根據的攻擊，並暗示如果他輸了，他可能不會認輸。周日晚上，他聽起來自信勝利觸手可及，並避免了批評投票制度。

博爾索納羅的右翼盟友在參議院的 27 個席位中贏得了 19 個席位，初步回報表明他在下議院的基礎表現強勁。

據分析，博爾索納羅和他的盟友的強勁表現，增加了盧拉的壓力。但盧拉對結果持樂觀態度，稱他期待在競選活動中再過一個月，並有機會與博爾索納羅正面交鋒。

據路透社說，然而，在盧拉的競選活動中，人們明顯感到沮喪的是，盧拉未能在一些民意調查中獲得的多數預測，而且在他所在政黨傳統的東北部據點之外的州競選中都表現不佳。

獲得 4% 選票的中間派參議員 Simone Tebet 和獲得 3% 選票的中左翼前議員 Ciro Gomes 都在周日晚間表示，他們將在未來幾天宣布有關支持的決定。