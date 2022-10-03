拜登夫婦視察菲奧娜颶風重災區-波多黎各

颶風

美國白宮宣布總統拜登和第一夫人吉爾·拜登於10月3日前往波多黎各(Porto Rico)，之後於5日前往佛羅里達州，視察颶風“菲奧娜”和颶風“伊恩”造成的破壞。

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10月3日，他離開白宮時，拜登表示：“我要去波多黎各，因為我們沒有照顧好他們。他們試圖“從上次颶風中恢復過來。我想看看現今的情況，並確保我們要盡我們所能。”

前總統特朗普因 2017 年颶風伊爾瑪(Irma)和瑪麗亞(Maria)過去後聯邦政府遲遲而費力的反應而受到批評，根據地方當局的說法，波多黎各有近 3,000 人死亡。白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾周一指出，甚至在菲奧娜觸及波多黎各之前，喬·拜登就“迅速調動了聯邦資源”。她保證，聯邦州將“只要需要”就會向該地區提供救災援助。

在訪問期間，喬·拜登將宣布撥發 6000 萬美元的基金，以加強該島對海平面上升的長期防禦。

在波多黎各，拜登夫婦視察災區的目的地是該島南部海岸的第二大城市蓬塞，他們將在那裡會見災民，並幫助制定人道主義援助計畫。

9月中旬，當時颶風的菲奧娜（Fiona）襲擊了波多黎各，整個波多黎各都停電了，大約 100 萬人暫時沒有飲用水。喬·拜登已於 9 月 18 日宣布該地區進入緊急狀態。

美國的每一場自然災害都會引發關於政治當局——地方、州和聯邦——的反應的辯論，但波多黎各在這個問題上佔有特殊的地位。因此，前共和黨總統唐納德特朗普被指控在颶風艾爾瑪和瑪麗亞過後推遲或阻止向該島分配聯邦資金。

然而，在他的任期結束時，特朗普將自己描述為這片領土的好朋友。如果波多黎各的居民自己不在美國全國大選中投票，那麼那些移民到美國，尤其是佛羅里達州的人，就構成了在政治上非常受歡迎的僑民。特朗普也曾受到強烈批評，因為在颶風瑪麗亞之後的一次訪問中，他像籃球運動員一樣扔紙巾。聖胡安市長譴責了這種行為是“侮辱性”的。