美國對伊朗鎮壓示威者表示震驚

鎮壓示威者

白宮發言人卡里琳·讓-皮埃爾周一表示，美國對伊朗當局鎮壓學生抗議活動感到“震驚和憤怒”。白宮發言人正和美國總統拜登前往波多黎各和佛羅里達州視察災情。她陪同拜登視察災區時表示：“有報道稱伊朗執法部門以暴力和大規模逮捕來應對和平的學生抗議活動，我們感到十分震驚。”

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官方媒體和非政府組織周一表示，在馬薩·阿米尼之死引發的抗議活動開始兩周後，德黑蘭謝里夫理工大學(Sharif University of Technology)學生和安全部隊之間爆發了暴力衝突。

伊朗最高領袖哈梅內伊周一指責宿敵美國和以色列煽動反政府抗議運動。

白宮發言人表示：“伊朗政府對待婦女的方式以及對和平抗議活動的暴力鎮壓……正是這種行為促使成千上萬有才華的年輕伊朗人離開自己的國家，尋找尊嚴和機會”。

白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾認為，美國可以一方面譴責這種鎮壓，另一方面繼續談判，試圖恢復 2015 年關於伊朗核的國際協議。

她保證，這項協議是“我們認為解決核問題的最佳方式”。她辯解道： “只要我們相信繼續討論一些符合美國的國家安全利益，我們就會這樣做。”

她最後表示： “在冷戰高峰期，當里根總統稱蘇聯是“邪惡帝國”時，他也沒有停止和俄羅斯人進行軍控談判”。