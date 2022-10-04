馬斯克被曝以原價完成收購 推特股票大漲

收購推特

10月4日，多家媒體援引消息人士的話報導，億萬富翁埃隆‧馬斯克（Elon Musk）提議繼續以每股54.20美元的原始報價將推特公司私有化。消息傳出後，推特股價飆升。10月4日，推特確認馬斯克的報價並表示願意完成交易。

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彭博社首先報導了這一舉動，稱馬斯克在給推特的一封信中提出這一提議。該媒體引用了一些要求匿名的人士消息。隨後，包括路透社、《華爾街日報》、CNBC財經網站在內的多家媒體報導了這個消息。

《華爾街日報》報導說，馬斯克已提出以他最初同意的條款，完成以440億美元收購推特的交易。這是一個意想不到的轉折，可能會讓雙方避免一場即將開始的高賭注法律戰。

這位知情人士說，馬斯克的律師周一連夜將這一提議傳達給推特的律師，並在定於周二就此事舉行緊急聽證會之前，秘密向特拉華州衡平法院提交了一封信。

如果推特接受該提議，雙方將不必繼續定於10月17日開始的為期五天非陪審團審判。若雙方不能保證達成協議，審判仍可以按計畫進行。

CNBC援引消息人士的話報導，最早雙方可能在周五達成協議。

在彭博社報導這個消息之後，推特股價一度上漲15%，在停牌前推特股價上漲近13%至47.93美元。特斯拉股價最新上漲1.6%，至246美元左右，較早前高點257.50美元下跌。

在馬斯克今年早些時候同意以440億美元收購推特幾周後，他很快打算退出交易，並在7月正式通知推特他打算終止該交易。推特隨後起訴馬斯克，迫使他完成收購。雙方原定於10月17日在特拉華州衡平法院打官司。

馬斯克聲稱推特錯誤地陳述了服務中“機器人”的數量，這是他拒絕接受交易的原因之一。他和他的律師聲稱，這家社交媒體公司在提交給美國證券交易委員會的公司文件中提供虛假數字，來誤導投資者。

然而，推特反駁說，馬斯克關於欺詐的斷言是不正確的，並且是基於對推特在平台統計機器人和虛假賬戶方式的誤解。

馬斯克還聲稱推特未能向他提供與垃圾郵件和機器人相關的必要數據，但推特否認了這一點。