美國防部將“大疆創新”和“華大基因”等列入黑名單

中國企業被美國防部列入黑名單

廣東珠海中國國際航空航天博覽會上展出的GJ-11隱形無人戰鬥機 2021年9月29日

美國國防部10月5日發布新聞稿，宣布第二批因為與中國軍方關係過於密切而被列入黑名單的中國公司名單，其中包括全球製造和出售民用無人機最多的“大疆創新”、全球最大的基因組學研發機構“華大基因”、以及有基建惡魔之稱的“中國建築集團”。

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據聯合網報道，美國國防部去年6月曾公布首批47家與中國軍方關係過於密切或積極參與中國“軍民融合”戰略的公司黑名單；星期三公布的是第二批進入黑名單的中國公司名單，一共涉及13家中國公司，除了“大疆”、“華大”和“中建”外，還有10家中國公司也在被制裁之列。

美國國會去年通過、並經總統簽署而稱為法律的2021年度國防授權法案（NDAA）明確要求美國國防部將那些可能直接或間接與美國有生意往來的、與中國軍方關係密切或積極參與中國“軍民融合”戰略的公司列入黑名單，美國商務部就可以據此限制美國公司與這些被美國國防部列入黑名單的中國公司發生生意往來，包括投資。

被美國國防部列入黑名單的基本上都是中國首屈一指的、影響力超強的高科技企業或大專院校。

美國國防部星期三發表的一份聲明說：“美國國防部決心指明並反制中華人民共和國軍民融合戰略，該戰略通過看上去是民用機構的中國公司、大學和研究計畫獲取和研發的先進技術和專業知識來支持解放軍現代化的目標。”

聲明說，“美國國防部將持續更新這一名單，並將額外的實體加入其中，美國政府保留依據（國防授權法案）1260H款以外的其他授權對這些實體採取額外行動的權利。”

“大疆創新”總部位於深圳，並在美國、德國、荷蘭、日本、澳大利亞以及北京和香港設有辦公室。截至2020年10月，大疆在全球民用與事業用無人機市場佔有率超過80%，在全球商用無人機企業中排名第一。大疆無人機還曾被美國國防部採購與運用。2020年年底，大疆被美國商務部工業和安全局列入實體黑名單。

公開資料顯示，“華大基因”成立於1999年，總部也設立於深圳，並於2017年在深圳證交所創業板上市。該公司通過基因檢測、質譜檢測、生物信息分析等多組學大數據技術手段，為醫療機構、科研機構、社會衛生組織等提供研究服務和精準醫學檢測綜合解決方案。華大基因在2016年的自然指數排名中，位列亞太地區生命科學產業機構第一名，並連續七年蟬聯該排名第一。

“中國建築集團”則是中國一家主要從事房屋建築、國際工程外包、房地產開發、基礎建設及設計勘察業務的特大型國營企業，也是世界最大的投資建設集團和工程承包商。

第二批中國企業被美國國防部列入黑名單之後，目前還不清楚美國商務部是否或如何對這些企業作出進一步的限制或制裁措施。