美國公布新版國家安全戰略

新版國家安全戰略

白宮10月12日公布了新版國家安全戰略中顯示，美國不尋求衝突或新冷戰，同樣也不希望國家間競爭蛻變成為“剛性集團”。文件中稱：“我方同樣希望避免競爭導致世界分裂成‘剛性集團’的情況。我們不希望發生衝突或者新冷戰。”美國新版國家安全戰略還將中國稱為“最大的地緣政治挑戰”。

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新版國安戰略寫道：“美國將以我們的價值觀為指導，我們將與我們的盟友和夥伴以及所有與我們有共同利益的人齊心協力。我們不會讓未來任由那些不認同我們的‘自由、開放、繁榮和安全的世界”。

這份文件顯示，“最緊迫”的主題是對抗威權政權。首先在莫斯科和北京。白宮說：“俄羅斯無恥地蔑視基本國際規則，對自由公正的國際秩序構成直接威脅。”

拜登政府進一步指出：“相比之下，中國是唯一既有改變國際秩序意願的競爭對手，也有越來越多的經濟、外交、軍事和技術手段來實現這一目標。”

美國總統最高外交顧問傑克·沙利文在接受媒體採訪時評論說：“我們不會試圖將世界畫分為僵化的板塊。我們不希望將競爭變成對抗或新的‘冷戰’”。他說：“我們不認為每個國家都只是代理對抗的戰場，”他指的是美國和蘇聯在 1945 年至 1989 年間發動的許多“代理戰爭”，即遠程戰爭。

沙利文還表示： “我不相信烏克蘭的戰爭從根本上改變了喬·拜登的外交政策，這種政策可以追溯到他擔任總統之前很久，而且從那以後它只會變得更加強大和擴大。

沙利文總結了這一美國戰略的信息：“我們已經進入了決定性的十年”。與“塑造未來國際秩序的大國之間的競爭”一樣，是“兩大挑戰”。 “第二個（...）是我們必須面對一系列影響世界各地人民的跨國挑戰，包括在美國：氣候變化、糧食不安全、傳染病、恐怖主義、能源轉型、通貨膨脹”。