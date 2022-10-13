埃爾多安與普京在哈薩克斯坦首都舉行會晤

政治

據土耳其阿納多盧通訊社當地時間10月13日報道，土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行了雙邊會談。會談後沒有傳出埃爾多安出面調停俄烏戰爭的消息。

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美國總統拜登10月11日在接受CNN採訪時表示，他無意在下個月舉行的20國集團峰會上與普京會面，除非普京主動來找他談話。而俄國方面13日透露說，普京13日出訪哈薩克克斯坦，土耳其總統也會前往，並將出面調停俄烏戰爭。

20國集團峰會將在11月15日到16日印尼的巴厘島召開，主辦國印尼的總統佐科已經邀請了普京出席峰會。據悉，普京13日出訪哈薩克，與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）會面。克里姆林宮12日放出消息，俄國認為埃爾多安到時候將“正式地”提出調解請求，邀請烏克蘭與俄羅斯談判。

拜登11日表示，他認為普京犯了戰爭罪。他和其他人沒有準備好與俄羅斯在烏克蘭問題上談判。他還說，如果要談，這將取決於普京具體想談哪些問題。他認為，普京是個神智清楚的人，不會使用核武，但是卻嚴重誤判了其入侵烏克蘭的能力。

從10月10日到13日，烏克蘭已經3天拉響全國警報，普京對烏克蘭主要城市發射雨點般導彈襲擊。烏克蘭方面10日說，俄軍發射了84枚導彈；而俄羅斯評論員說，他們發射了150枚導彈。 聯合國人權辦公室說，襲擊平民“令人震驚”，這已經構成潛在的戰爭罪。

據《衛報》報導，國防安全編輯沙巴格（Dan Sabbagh）分析指，俄羅斯狂炸的決定是政治性的，而非戰術性的。本次攻擊目標受害者大多數是平民，攻擊範圍是民宅等等，目的是為了讓烏克蘭領導層及平民“感到恐懼”，迫使基輔進行談判。

《紐約時報》報導分析，俄軍在戰場上的勢力，讓鷹派受到羞辱，感到憤怒。而普京的報復舉動是為安撫強硬派批評者的反對聲浪。