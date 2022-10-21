特朗普11月中旬將被傳喚

特朗普將被傳喚

調查美國國會大廈騷亂事件的眾議院特別調查委員會決定，11月中旬將傳喚美國前總統特朗普作證。時間有可能在11月14日，也可能前後錯開幾天傳喚特朗普。

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10月13日，在特別調查委員會舉行的第九次公開聽證會上，該委員會成員以9票同意、0票反對，通過決議要求傳喚特朗普。

委員會成員將這次傳喚形容為結束調查工作前的“必要的最後行動”。《華盛頓郵報》指出，聽證會綜合了近幾個月以來收集的新證據和前幾個聽證會上播放的證詞，旨在支持一個委員會成員們一再強調的結論，即國會大廈騷亂事件是在特朗普競選連任失敗幾周後，由其選擇和決策導致的直接且可預見的結果。

不過，特朗普在自己的社交網站平台上公開嘲笑該委員會為“徹底的失敗”。外界普遍預計，特朗普不太可能會配合委員會的要求，提供相應文件和證詞。“沒有特朗普的回答，調查將是不完整的”

自6月9日首場聽證會以來，眾議院特別調查委員會的調查工作已經進行了4個多月。在最新一場聽證會上，該委員會決定在結束調查之前，傳喚國會大廈騷亂事件的核心人物——特朗普。

10月13日，眾議院特別調查委員會舉行第九次聽證會。其間，委員會披露了新的證據信息。

一份備忘錄表明，如果特朗普最終連任失敗，他會宣布大選結果被竊取。這是在選民前往投票站之前，就已經策畫好的一項應對策略。委員會還展示了電子郵件和其他信息，其中顯示，在2021年1月6日之前，美國特勤局曾經多次被警告可能會發生暴力事件。