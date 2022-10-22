法新社：古巴飛行員駕俄機逃至美國

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邁阿密機場當局說，周五，一名古巴飛行員乘坐一架單引擎俄羅斯飛機降落在佛羅里達州，逃離他的國家前往美國。邁阿密機場補充說，當地時間周五上午 11:30 左右（格林威治標準時間 1530 點），一架俄羅斯製造的雙翼螺旋槳飛機 Antonov AN-2 降落在佛羅里達州南部的一個機場。

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同一消息進一步指出，飛行員說“他正在逃離古巴中部的一個省，聖斯皮里圖斯省（ Sancti Spíritus）”，這是一個共產主義國家中心的地區。接獲此案的美國邊防警察立即趕到現場。

古巴 《格拉瑪報》（Granma）報道此消息時表示： “古巴當局尚未收到美國機構的正式通知，”古巴民航周六表示將“調查事件的細節”。

然而，古巴證實，在國家航空服務公司工作的 Martinez Machado 於當地時間周五 07:00（格林威治標準時間 11:00）從中部省聖斯皮里圖斯 (Sancti Spiritus) 飛行執行熏蒸飛機消毒工作。但民航表示，“在完成第二次試飛後”，他沒有返回基地。

他母親 Elisa Machado Padron 周五在她的 Facebook 頁面上回應道： “今天早上，我的兒子在他工作的飛機上非法離開了這個國家。我不贊成他的決定，但他仍然是我的兒子”。

近幾個月來，許多古巴人因物資短缺和 30 年來最嚴重的經濟危機而離開古巴，試圖前往美國。根據邊境警察的數據，在 2021 年 10 月至 2022 年 8 月期間，近 20 萬古巴人在美國邊境被捕，而去年同期為 3 萬人。