美國政府起訴13名涉嫌參與“惡意計畫”的中國公民，涉及三起案件

美國/社會/中國

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美國司法部10月24日宣布在三個獨立的案件中對13名中國公民提出指控，其中包括被指是中國情報人員，這些案件涉及各種被指控在美國推進中國利益的“惡意計畫”。美國司法部長加蘭（Merrick Garland）和聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）一起宣布了這些指控。克里斯托弗·雷稱，在這些案件中被指控的13人中有10人是中國官員。

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加蘭周一在美國司法部舉行的新聞發布會上說：“正如這些案件所表明的，中國政府試圖干涉美國個人的權利和自由，並破壞我們保護這些權利的司法系統。他們並沒有成功”。加蘭稱：“美國司法部不會容忍任何外國勢力企圖破壞作為我們民主基礎的法治。我們將繼續拚命地保護我們國家每個人所保障的權利。我們還將捍衛我們機構的完整性。”

據NPR報導，其中兩起案件是在紐約東區的聯邦法院提交的。在其中一起案件中，兩名被指是中國的情報人員被指控試圖阻撓美國政府對一家位於中國的全球電信公司的調查。該公司在公開的法庭文件中未被點名，但指控文件中的信息與中國科技巨頭華為相符，該公司於2019年在紐約被起訴。

被告何國春（音譯）和王征（音譯）被指控試圖指揮美國執法機構的一名僱員獲取有關證人、審判證據和可能對涉案公司提出的新指控的機密信息。根據法庭文件，這兩人認為他們招募了一名美國執法官員來竊取有關起訴的內部信息。他們向該官員支付了4.1萬美元的比特幣。然而，該官員實際上是一名雙重間諜，在美國聯邦調查局的監督下傳遞虛假信息。王和何被指控犯有一項妨礙公務程序罪和兩項洗錢罪。他們二人在逃。

報告指，在紐約的另一起案件中，七名被指控代表中國政府工作的中國公民遭到起訴，他們參與了據稱長達數年的威脅和騷擾活動，迫使一名美國居民返回中國。其中兩人被美方拘留。加蘭告訴媒體稱，這些被告是中國政府名為“獵狐行動”的法外工作的一部分。他說，該行動的目的是追蹤包括美國境內在內的所謂海外逃犯，並將他們送回中國。加蘭指出，然而，這一努力往往針對在其他國家尋求庇護的政治異見人士和批評者。

在新澤西州解封的案件中，包括三名被指是中國的情報人員，被指控密謀代表中國政府在美國充當非法代理人。克里斯托弗·雷稱：“北京可能認為我們對法治的堅持是一個弱點，但他們錯了。我們的民主和法律程序用中國沒有的武器來武裝我們”。據了解，自去年年底以來，美國司法部相繼就伊朗和俄羅斯被指採取的政治干預活動公布了相關案件，美方還對伊朗採取了制裁措施。