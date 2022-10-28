佩洛西丈夫遭襲擊，美媒：目標是南希·佩洛西

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美國民主黨眾議院議長佩洛西的丈夫周五凌晨遭到襲擊。美國媒體表示，襲擊者的目標是南希·佩洛西。

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法新社從舊金山發出的報道表示，警方稱，周五早上，一名男子襲擊了民主黨眾議院議長南希·佩洛西的丈夫，但美國媒體表示，襲擊者實際上尋找的是美國民主黨的領導人佩洛西，這再次說明了，在離美國中期選舉還有兩個星期的時間，民選議員們所面臨的危險。

加利福尼亞大都會警察局局長比爾·斯科特說，周五凌晨2點30分左右，嫌疑人進入了佩洛西夫婦在舊金山的家。

根據多家美國媒體，這名42歲的男子當時大喊“南希在哪裡？”，南希是82歲的美國眾議院議長的名字。襲擊發生時，南希·佩洛西人在華盛頓。

南希·佩洛西的發言人哈米爾說，佩洛西82歲的丈夫保羅·佩洛西被送到了醫院，並受到了“非常好的護理”。

嫌疑人已經被拘留，聯邦調查局和負責保護國會議員的國會警察正在一起調查嫌疑人的動機。

整個美國政界都強烈譴責了這次襲擊行動。白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾說，拜登總統周五上午與南希·佩洛西就此進行了交談。

參議院共和黨領袖米奇·麥康奈爾表示，這一消息讓他“感到震驚和厭惡”。