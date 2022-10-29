加拿大新規限制外國國有企業投資加國稀有金屬開發

加拿大/稀有金屬開發

鑒於中國試圖進入加拿大稀有金屬開發領域的努力，加拿大政府28日宣布修改投資規定，不僅限制外國國有企業收購本國相關企業，也限制外國國有企業在該領域的投資。

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隨着市場對稀有金屬以及稀土迅速擴張的尋求，中國近年來嘗試從加拿大獲得這些現代科技產品必不可少的原材料。比如製造太陽能電池板、風力渦輪機或汽車蓄電池等必須的鈷、鋰、錳等數十種稀有金屬元素。

根據加拿大政府的新規定，外國國有企業對加拿大“關鍵金屬”的投資需要經過特別批准。政府列出了一項包含31種稀有金屬的清單，認為這些物資可能會威脅加拿大的經濟可持續發展。

新規定針對所有在稀有金屬領域的投資行為，而不只是希望限制對加拿大企業的收購行動。加拿大工業部長商鵬飛強調，外國國有企業參與這樣的收購行動未來可能被看作是“破壞加拿大國家安全”。

根據法新社發自渥太華的報道，最近20年，中國為獲得當地的稀有金屬，已經在加拿大投資數十億美元。今年初，國有股份佔比超過20%的中國紫金礦業集團獲准收購加拿大新鋰公司（Neo Lithium group)，在加拿大議會引發激烈辯論。工業部長商鵬飛不得不幾次在聽證會上對此做出解釋。

科技產品的開發以及能源轉型努力都使得市場對稀有金屬的需求不斷擴大。加拿大外長28日陪同美國國務卿布林肯參觀蒙特利爾一家鋰元素回收工廠時表示，市場對金屬鋰的需求正以4000%的速度增長。加拿大可以在這種市場需求中發揮作用。

歐洲近年來也越來越意識到自身對這些有戰略意義的資源進口的依賴。歐盟委員會主席馮德萊恩今年9月在國情咨文講話中明確強調，保證這些資源供給至關重要，她表示，對稀有金屬的需求很快將遠遠超過石油和天然氣。

歐盟因此考慮加強這些資源的戰略儲備，擴大進口途徑，並考慮重新開始在歐盟境內的資源開採。但歐盟很難因此擺脫與中國合作。

中國目前是全球最大的稀有金屬生產國，佔全球稀土生產總量的70%。中國近年來也不斷擴大在海外開發這些資源的努力，既為保證本國需求，也為鞏固中國在這些有限資源領域的主導地位。