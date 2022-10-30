巴西左翼領袖盧拉以微弱多數當選總統

巴西總統選舉

2022年10月30日，在巴西聖保羅舉行的第二輪總統選舉中，巴西前總統盧拉當選。這是他在投票後與支持者握手。

巴西最高選舉法院宣布，巴西前總統盧拉以微弱多數擊敗極右翼的現任總統博爾索納羅當選。盧拉得票率50.8%，博爾索納羅得票率49.2%。盧拉的當選被認為終止了自軍事獨裁統治結束以來該國最右翼的政府。

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鋼鐵工人出身的盧拉，現年77歲，在其前兩屆總統任期（2003-2010年）達到了創紀錄的受歡迎程度，隨後開始走下坡路。2018-2019以腐敗罪關入監獄，巴西司法機構後來以技術問題撤銷判罪，盧拉戲劇般重返政壇。

法新社評論說，盧拉周日以微弱優勢領先於博爾索納羅當選為巴西總統，這是這位12年前離任的左翼偶像的一次了不起的復出。

這也是自巴西終結軍事獨裁統治（1964-1985年）恢復民主以來，兩位對決的總統候選人之間差距最小的一次。差距比民調預測的要小得多，民調在第一輪之前已嚴重低估了博爾索納羅的得分。

在獲得這場微弱的勝利之後，盧拉將不得不面對一個明顯傾向於右翼的議會，並將不得不尋求結盟來治理國家。

他將必須與一個非常保守的國會打交道。10月2日，除了第一輪總統選舉外，巴西人還更新了眾議院的所有成員和三分之一的參議員席位。在眾議院，博爾索納羅的自由黨贏得99席，保留眾議院第一大黨地位。在參議院，自由黨贏得了14個席位，而盧拉的工人黨只有8席。10月2日，選民們還投票決定更新聯邦27個州的所有州長和議會，極右派再次取得進展。

博爾索納羅是自1985年恢復民主以來第一位競選第二任期而未獲連任的總統。他的反應備受期待。他曾多次批評巴西的電子投票系統，攻擊其具有 "欺詐性 "。

在第一輪選舉中，雖然有11名候選人，但92%的選民選票投給了盧拉或博爾索納羅，反映了巴西政治的明顯兩極化。兩人的競選活動是在殘酷和極端化的氣氛中進行的，對對方的攻擊毫不留情，而社交網絡上則有大量的虛假信息。

博爾索納羅攻擊盧拉："小偷"、"前囚犯"、"酒鬼 "、 "國恥"。後者攻擊前者是："戀童癖"、"食人族"、"種族滅絕者 "或 "小獨裁者"。

周日，1.56億巴西人去投票，沒有發生暴力事件，也沒有破壞他們的投票。 但是，這第二輪的特點是圍繞聯邦公路警察（PRF）的路障發生了熱烈的爭論，這些路障阻礙了選民，特別是在盧拉的選舉據點--東北部的貧窮地區。

在社交網絡上，許多視頻顯示了怪物般的交通堵塞或運送選民的巴士被卡在路障中。

但是，高級選舉法庭庭長亞歷山大-德-莫賴斯（Alexandre de Moraes）將這些問題納入了考慮範圍，他在新聞發布會上說，儘管出現了延誤，但 "沒有一輛巴士掉頭，所有選民都能夠投票。

12名巴西州長也在周日當選，其中包括巴西人口最多、最富有的聖保羅州的博爾索納羅總統的親信Tarcisio de Freitas。