巴西新總統面臨新挑戰

巴西/盧拉

回鍋成功的盧拉以50.9%的選票微弱多數再次成為巴西總統。在這次非常兩極化的選舉之後，盧拉將不得不解決最緊迫的問題：解決巴西的經濟問題。

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盧拉麵臨的經濟挑戰是什麼？據本台報道稱，經濟是巴西選民在競選中提到的首要關切。巴西幾乎還沒有從新冠病毒大流行病和疫情造成的失業中恢復過來，就面臨通貨膨脹扼殺。在世界上最不平等的一個國家，價格飆升是巴西一場大災難。當然由於巴西中央銀行的早期行動，並由預算支持，暫停徵收一定數量的碳氫化合物稅，壓力已經大大減少，自4月以來通貨膨脹率一直在下降。但現在仍然是7%。而吃飽飯仍然是15%的巴西人的主要訴求。而且，巴西食品還有安全憂慮。2010年盧拉離任時，要求吃飽飯的巴西人比例為4%。

盧拉承諾加強其前任制定的社會援助，並消除大流行病期間積累的部分債務。

新總統的第二個挑戰：恢復經濟增長。並確保經濟成果得到更好的分享。因為在新冠病毒之前，巴西已經陷入了增長低迷期，遠遠無法應對快速增長的人口：過去十年人口平均每年增長0.3%。因此，巴西家庭感受到的是貧窮升級和生活水平降級。在21世紀初盧拉擔任總統期間，不平等現象有所回落，但在過去的十年裡，不平等現象呈爆炸性發展。差距在富人和窮人之間，也在南方居民和北方居民之間。東北部的人的收入是東南部的一半，而失業的可能性是東南部的兩倍。失業率的不平等也非常高。婦女和有色人種遭受的痛苦比白人男子多得多。

為減少巴西的不平等和促進經濟增長，新總統目前正在倡導哪些政策？

改善教育，改革國家機制以提高效率，以及改革往往對企業不利的稅收制度。這些是經濟學家經常提到的長期項目。盧拉屢屢稱頌他過去的業績，他的任期也是唯一一個不平等現象下降的時代。但經濟學家認為，盧拉現在將無法應用同樣的執政配方，因為在此期間，巴西已經變得負債纍纍。因此，它的財政迴旋餘地更加有限，而且全球背景也非常不同。大宗商品的繁榮在2022年已不再有意義。

巴西的優勢仍然是它的天然資源。能源領域是曾經提供高薪工作的工業，三十年來卻一直在衰退。剛剛下台的總統博爾索納羅所青睞的農業綜合企業、礦產和石油是巴西對外貿易的主要驅動力。重新調整經濟方向，使其轉向收入更高的、創造更多就業機會的活動，這是一種必要。為了實現這一目標，巴西需要吸引投資者，首先要捍衛環境和亞馬遜森林。盧拉對此做出承諾。