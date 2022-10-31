巴西總統大選落幕艱難？博爾索納羅還沒有向盧拉祝賀勝選 各地開始被堵路

巴西/總統選舉

巴西即將卸任的總統博爾索納羅今天至此尚未承認在總統選舉中落敗，這引發了人們擔心這位極右翼民族主義者可能會與左翼對手、前總統盧拉爭奪勝利。

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據路透社今天報道稱，在盧拉的選舉勝利後，卸任總統博爾索納羅尚未認輸。

周日晚上，數以萬計興高采烈的支持者走上聖保羅街頭，慶祝77 歲的前金屬工人盧拉 (Lula)的驚人復出，他曾在 2003 年至 2010 年期間擔任過兩屆總統。因腐敗定罪而入獄，後來被撤銷。

而博爾索納羅周一早上離開住所前往總統府，但仍未發表任何公開評論。他是第一位在總統選舉中落敗的巴西現任總統。

盧拉許諾團結。他說，“我將為 2.15 億巴西人執政，而不僅僅是為那些投票給我的人，”盧拉在他的競選總部說，“沒有兩個巴西。我們是一個國家，一個民族，一個偉大的國家。”

最高選舉法院（TSE）宣布盧拉贏得了 50.9% 的選票，而博爾索納羅贏得了 49.1% 的選票。盧拉的就職典禮定於 1 月 1 日舉行。

盧拉的獲勝鞏固了拉丁美洲新的“粉紅潮”，意味着在近年來從墨西哥到阿根廷的一系列選舉成功後，左翼將統治該地區所有主要經濟體。

阿根廷總統阿爾貝托·費爾南德斯（Alberto Fernandez）稱讚“拉丁美洲歷史的新紀元。從今天開始的充滿希望和未來的時代”。費爾南德斯周一宣布前往鄰國巴西會見盧拉。

包括美國總統喬·拜登在內的外國領導人紛紛表示祝賀，稱這次選舉是“自由、公平和可信的”。

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍均表示祝賀。

據路透社說，儘管如此，博爾索納羅的持續沉默引發了人們對權力交接可能並不完全順利的擔憂。

根據聯邦公路警察的數據，支持博爾索納羅的卡車司機封鎖了巴西的高速公路，至少有 70 處完全或部分封鎖。卡車司機是博爾索納羅的主要支持者之一，眾所周知，他們在關閉高速公路時會在巴西造成經濟混亂。

消息人士告訴路透社，沒有關於巴西最大農業州馬托格羅索州穀物運輸中斷的確認報告，儘管那裡的一些道路已被封鎖。

盧拉對此是否有應對？盧拉說，“我不知道他是否會打電話，或者他是否會承認我的勝利。”盧拉在聖保羅保利斯塔大道向支持者發表講話時說。

市場為未來一周的動蕩做好了準備。投資者急切地等待盧拉內閣的消息以及博爾索納羅質疑結果的風險。

博爾索納羅的一位親密盟友、立法者卡拉贊貝利顯然對結果表示贊同，他在推特上寫道：“我向你保證，我將成為盧拉想象中最偉大的反對派。”

路透社說，這次投票是對博爾索納羅火熱的極右翼民粹主義的打擊，博爾索納羅從國會的選舉勝利中得到鼓勵，但由於巴西成為冠狀病毒大流行中死亡人數最多的國家之一，因此他也失去了支持。

據國際選舉觀察員表示，巴西周日的選舉進行得很有效率。一位觀察員告訴路透社，軍事審計人員在他們對投票系統進行的完整性測試中沒有發現任何缺陷。