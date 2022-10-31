強化與中國對抗 美國要在澳大利亞部署B-52

美國/澳大利亞/B-52

在與中國的緊張局勢加劇之際，一位知情人士周一表示，美國計畫向澳大利亞北部的一個空軍基地部署多達 6 架具有核能力的 B-52 轟炸機。中國外交部發言人趙立堅在周一的例行簡報會上被問及評論時說，國家間的國防和安全合作不應針對第三方。

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據路透社今天引述消息說，美國計畫在澳大利亞北部部署 B-52。有消息人士說，B-52轟炸機的專用設施將設在澳大利亞北領地首府達爾文以南約 300 公里（190 英里）的澳大利亞皇家空軍偏遠的廷達爾基地。

澳大利亞廣播公司的四個角落節目首先報道了這一發展，並引用了美國文件。而且，澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，澳大利亞“不時地”與美國就防務聯盟進行接觸。澳總理在媒體會議上說：“當然，美國對包括在達爾文在內的澳大利亞也有訪問，當然還有美國海軍陸戰隊輪流駐紮在那裡。”

澳大利亞北領地已經與美國頻繁開展軍事合作。數以千計的美國海軍陸戰隊每年輪流在該地區進行訓練和聯合演習，這是在巴拉克·奧巴馬總統的領導下開始的。

澳大利亞國防部長理查德馬勒斯的辦公室拒絕置評。

中國外交部發言人趙立堅在周一的例行簡報會上被問及評論時說，國家間的國防和安全合作不應針對第三方。但中國批評，美方有關做法加劇了地區緊張局勢，嚴重破壞了地區和平穩定，可能引發地區軍備競賽。趙立堅稱，“中方敦促有關各方摒棄舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，多做有利於地區和平穩定、增進互信的事。”

據路透社，去年，美國、英國和澳大利亞達成了一項安全協議，將為澳大利亞提供部署核動力潛艇的技術，這激怒了中國。

據華盛頓特區新美國人中心的高級研究員貝卡·瓦瑟（Becca Wasser）表示，隨着對中國武力襲擊台灣的擔憂與日俱增，在澳大利亞部署作戰範圍約為 14,000 公里的 B-52 應該是對北京的警告。

此前今年稍早，美國向位於美國西太平洋島嶼領土關島的安徒生空軍基地部署了四架 B-52。