美國中期選舉：共和黨如贏承諾對中國進行調查

美國/中期選舉/調查中國

美國國會至此為少數黨共和黨領袖凱文麥卡錫說，如果共和黨在 11 月 8 日的國會選舉中獲勝，眾議院共和黨人將成立一個委員會來調查新冠病毒如何從中國傳播，並重點關注北京構成的軍事和經濟威脅。

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據彭博社今天報道稱，如果贏得眾議院，共和黨領袖承諾對中國進行調查。共和黨將組建小組將針對中國威脅，以及新冠病毒溯源進行調查。共和黨人還透露，還將審查對中國的知識產權盜竊指控。

凱文·麥卡錫在福克斯新聞的“周日早間股聞” 節目中表示，這樣一個特別委員會的任務將包括調查美國公司關於中國盜竊知識產權的指控以及中國主導關鍵行業的狀況。

彭博社說，這一承諾反映了許多共和黨人對中國越來越強硬的敵意。特朗普前總統上任時承諾在貿易上與中國作鬥爭，後來他指責中國傳播了新冠病毒，他曾經常公開稱其為“中國病毒”。

民主黨人也一直在對中國採取更強硬的立場，拜登總統將中國領導人習近平和俄羅斯普京對民主構成的威權挑戰視為主要的國家威脅。拜登因中國對待包括維吾爾人在內的少數民族的待遇而對中國實施制裁。眾議院議長南希佩洛西訪問台灣以表明美國對台灣的支持激怒了中國，中國聲稱台灣是中國固有領土。

麥卡錫將新冠病毒大流行確定為潛在調查的關鍵目標。據他說，“更重要的是，我們希望找到新冠病毒的起源，要讓它永遠不會再來一次。”但他說，“要弄清楚那是怎麼發生的？”

參議院的共和黨人上周發布了一份報告，稱這場大流行“很可能是”中國研究實驗室病毒泄漏的結果，北京否認這一理論，並說這是謊言。

彭博社說，大多數科學家支持8 月發表的《科學》雜誌論文中的結論，即病毒從動物傳染給人類，很可能發生在中國武漢擁擠的濕貨市場。