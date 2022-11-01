加拿大三年中將接待 50 萬“新”移民

加接受更多新移民

加拿大移民部長周二宣布，加拿大提高了移民人數門檻，目標是到 2025 年每年接待 500,000 名新移民，以彌補勞動力嚴重不足的問題。加拿大移民部長肖恩·弗雷澤(Sean Fraser) 1日表示： “加拿大需要更多的勞動力”。

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好幾個領域目前將填補 900,000 多個工作崗位。近幾個月失業率也創下歷史新低，9 月份為 5.2%。

為了克服勞動力匱乏的問題，渥太華計畫在 2023 年向 465,000 人（即比以前增加 18,000 人）、2024 年向 485,000 人（即增加 34,000 人）和 2025 年頒發 500,000 人永久居留權。聯邦政府打算改進其選拔標準，以便應對“醫療保健、技術工作、製造和 STEM（科學、技術、工程和數學）等領域的“嚴重缺乏勞動力”的問題。

移民部長表示說，到 2025 年，目標是超過 60% 新接待的人是經濟移民。加拿大還旨在更快地與一些海外成員的家庭團聚，增加經濟移民人數；增加經濟移民。

移民部在一份聲明中說，2021 年，該國接受了超過 405,000 名移民，“這是我們單年接待數量最大的一年”。加拿大移民部長肖恩·弗雷澤(Sean Fraser) “目前，加拿大的人口增長速度幾乎是其他 G7 經濟體的兩倍”。

在七大工業國中，加拿大擁有最高的移民比例，近四分之一的加拿大人來自移民。然而，加拿大統計局在春季警告說，該國也處於退休“創紀錄”的風口浪尖上。