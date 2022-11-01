博索納羅：不承認失敗，但交接仍可開始

總統大選落幕

巴西總統博索納羅1日晚就他在總統大選落敗一事發表正式聲明。他表示不承認敗選，但可交接權力。博索納羅說：街頭的示威抗議是“憤慨和對不公正”表達，但他希望要保持和平示威。

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巴西最高法院1日下令警方拆除總統博索納羅支持者為抗議他敗選在各地設置的路障，而這位極右派領袖對選舉結果仍保持沉默。另據路透社消息，路透社，博索納羅推遲發表講話，是因為他得在10月31日晚上趕回官邸準備他的演講稿。

巴西聯邦公路警察（PRF）稱，卡車司機在271處地點局部或全部封鎖公路，這是博索納羅在輸給前總統魯拉後，其支持者們抗議活動的一部分。目前抗議已蔓延至巴西26個州中的23個。警方稱，已清除另外192個路障。

最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）已要求聯邦公路警察清除主要由卡車司機安排設置的路障，卡車司機因博索納羅政府降低柴油成本而受惠，是他的核心支持者。

一些卡車司機發布影片，呼籲軍方發動政變，以阻止2003年至2010年擔任巴西總統的左翼人士魯拉上任。

1日凌晨，巴西高等選舉法院院長莫萊斯莫瑞斯與其他6位大法官一起召開視訊會議，從而在最高法院11名成員中形成多數，支持他的決定。聯邦公路警察局長瓦斯蓋茲（Silvinei Vasques）若未能採取行動清除路障，將遭到罰款。

被封鎖的公路包括用來將穀物從農業州運往港口的重要道路，以及連接里約熱內盧和聖保羅兩個最大城市的主要公路。通往巴西最繁忙的聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場主要通道也被封鎖。

博索納羅政治盟友和夥伴已開始與魯拉陣營建立聯繫，討論過渡事宜。一些人公開宣稱博索納羅政府應尊重選舉結果。