巴西總統大選後 博爾索納羅被指“耍賴” 氣氛忽然非常緊張

巴西/總統選舉

巴西總統大選勝敗已經有定論，國家選舉委員會確定盧拉獲得勝選，博爾索納羅敗選。但是博爾索納羅還沒有發出哪怕是最輕微的反應。自結果公布以來，他一直沒有說話，而整個世界都在祝賀他的對手。在這個民主文化仍然脆弱的巴西，氣氛忽然非常緊張，因為被擊敗的候選人博爾索納羅的支持者想要全力阻止。

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據本台報道，巴西：博爾索納羅在盧拉獲勝後保持沉默。這一沉默猶如炸彈。

福音派牧師達馬雷斯-阿爾維斯，賈伊爾-博爾索納羅的前極端保守派人權、家庭和婦女部長，已經承認他的候選人在總統選舉中落敗。而且，國家元首的伴侶，第一夫人米歇爾-博爾索納羅，在社交網絡上對一個博爾索納羅主義影響者承認盧拉勝選的帖子也巧妙地設置了一個 "喜歡"回應做表達。

周日晚間，《聖保羅日報》寫道，即將離任的總統的一些盟友已經排除了對選舉官方結果的質疑，博爾索納羅獲得了49.1%的選票。然而，巴西民族主義右派的冠軍本人一直保持沉默。博爾索納羅的推特賬戶已經關閉。當他的支持者在巴西利亞的街頭為他向上帝祈禱時，他甚至沒有去見他們。博爾索納羅沒有給他的支持者發出指示性的表態。

據巴西媒體報道，博爾索納羅在選舉結束後的夜晚，與他的長子弗拉維奧一起待在總統府阿爾沃拉達宮裡。他與他的競選夥伴沃爾特-布拉加-內托將軍密談。據《解放報》說，他與負責通知他結果的高級選舉法庭主席亞歷山大-德-莫賴斯通了電話。但另一方面，總卸任統拒絕與其他人，包括部長們通話。

傍晚時分，媒體報道說，將繼續任職至2023年1月1日的總統已經去 "睡覺 "了。然後，當他在星期一醒來時，他像其他日子一樣回到了普蘭托宮。

法新社的一名攝影師指出，他沒有適時發表聲明。但本台在聖保羅的記者馬丁-伯納德說，他再次與他的競選夥伴會面。

勝選的盧拉 "憂心忡忡"，對落選的候選人沒有按照傳統給他打電話表示遺憾。其他人指出，博爾索納羅甚至沒有感謝他的5800多萬選民。

但是，支持博爾索納羅的卡車司機被動員起來。博爾索納羅懷念軍事獨裁統治，不喜歡電子投票。但在選舉前不久，他可是保證過會承認選舉結果："誰的票數多，誰就贏。這就是民主。"

因此，在總統選舉結果顯示這個年輕的民主國家從未如此分化的時候，在美國國會大廈事件之後，他的沉默並不能讓盧拉的支持者放心。

今天凌晨時分，巴西卡車司機在至少11個州和巴西利亞設置了路障，包括巴西兩個最大城市裡約熱內盧和聖保羅之間的高速公路。據當局稱，周一晚間，巴西20個州約有236場示威活動部分或全部封鎖了道路。而在白天，一些人在呼籲發動政變。

周一，巴西全國上下都在熱議各種謠言。