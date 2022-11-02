加拿大安全情報局日益關切中國干預加國事務

關切中國干預加國事務

加拿大安全情報局（CSIS）行動處副主任泰西耶（Michelle Tessier）告訴加國國會議員，CSIS越來越擔憂中國試圖影響加拿大政治。

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據中央社報道，加拿大“環球新聞”（Global News）報導，泰西耶1日在國會程序暨下議院事務委員會作證時表示，加拿大安全情報局之所以擔憂，是因為中國共產黨（CCP）在加拿大“介入並有意推進他們自己的國家利益”。

泰西耶說：“他們是外國干預的行為者，我們已公開說過…我們擔心威脅加拿大安全的活動，包括中國共產黨對外國的干預。”

泰西耶舉例稱，中國和其他一些國家，一直試圖鎖定“各層級政府”的民選官員，以推進中國的國家利益。她未說明是哪些其他國家。

她說，中國還試圖鼓勵一些個人以“中國共產黨的代理人身分”發言或行事。“就他們的影響活動以及他們如何試圖操縱一些人為其利益而違反加拿大國家利益來說，這仍然是我們關注的問題。”

泰西耶說，中國會使用許多技術來實現這一目標，包括威脅加拿大的華人社區。她並提及中共最近被揭露在世界各地建立警察服務站的情事，其中包括加拿大。

除此之外，加拿大安全情報局還擔心“許多敵對國家行為者對媒體的利用，包括中國”。泰西耶說：“我想，媒體中所有可用的載體都可能被敵對國家的行為者所利用。因此所有類型的媒體肯定容易受到利用。”

泰西耶稱，敵對外國行為者手中的另一種技術是利用世界各地現存的矛盾，並加深這種矛盾。“這是最常使用的載體之一，例如嘗試在社會中找出一個分裂性議題，並以各種方式將其放大。”

“我們確實看過，當然是在新冠疫情期間，敵對國家行為者試圖散布虛假信息。”