美國媒體指責有中國網軍試圖影響中期選舉

美國中期選舉

隨着美國中期選舉投票日期臨近，虛假信息滿天飛已經成為困擾民主體制運作的一大難題。不僅動搖着選民對選舉公正性的信心，也令不少選務官員成為選舉舞弊說人士騷擾的對象。據法新社11月3日發自美國佛羅里達州利斯堡的報道，有些選務官員甚至開始為自己的人身安全擔憂。資訊紛擾之中，美國媒體近期接連披露，一些涉嫌來自中國的虛假社交媒體賬號，針對美國熱點話題，傳播虛假信息，或重複已經證明沒有任何事實依據的2020總統選舉舞弊說。

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僅是最近兩天，華爾街日報就接連發文，稱與中國有關的網絡水軍試圖對大選之際本已紛亂的政治對立添磚加瓦，藉此影響民意，中國正成為選舉的麻煩製造者。社交媒體推特兩天前宣布刪除了大約兩千個用戶賬號，認為他們與三個涉嫌設在中國，試圖影響美國選舉的網絡有關。那麼中國是否正通過網軍，干涉美國選舉呢？美國著名中國問題專家，德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛萊儀女士在華盛頓接受本台專訪時表示，提出這樣的指控需要謹慎。干涉與影響不一樣。

葛萊儀：”首先，上次美國總統大選中，曾有外國勢力被指控干涉選舉。有些證據顯示俄羅斯有這樣的干涉行動。但在那次選舉中，並沒有中國干涉選舉的證據。所以，我覺得我們應當仔細研究：中國在社交媒體上發布一些消息，可能試圖重建敘事，影響人們的思想，但這是否是干涉選舉？我覺得我們需要謹慎：這樣說是否有根據？如果一名來自中國的外國人向某位候選人提供政治獻金，那是非法的。可我不認為我們有這樣的證據。所以，我們在懷疑有干涉行為的時侯需要謹慎，要看這些行為是以什麼樣的方式？是合法的行為？還是非法的行為？這才是需要回答的問題。 ”

中國網軍在美國大選背景下的資訊大戰中的活動已經引發美國各界的警惕，但從研究結果來看，這些試圖影響美國人思想的行為目前效果有限。