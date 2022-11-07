阿根廷乾旱:2022/23小麥歉收

南美農業 / 阿根廷旱災

全球小麥市場雪上加霜。在俄烏戰爭觸發世界糧食危機的大背景下，穀物供應如今又需面臨來自南美洲的氣候壓力。世界第七大小麥出口國阿根廷因乾旱減產。布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）今年可供銷售的小麥比2021年少550萬噸。還有業內人士擔心，阿根廷當局可能會實施出口限制新措施，以確保國內市場的小麥供應。不過，一位負責農業的高官在上周排除了這種假設。

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本台RFI法文網2022年10月31日星期一在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出布宜諾斯艾利斯通訊員提歐（Théo Conscience)的一篇報導。南美洲乾旱影響穀物市場，尤其是阿根廷。作為世界第七大小麥出口國，布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）現已下調2022/2023年度的產量預估。

RFI Image / Argentine : l’actuel épisode de sécheresse est entré dans sa troisième année consécutive, selon l’Organisation météorologique mondiale. Ici, le gouvernement a décrété en juillet 2021,l’état d’urgence hydrique et débloqué un milliard de pesos, environ neuf millions d’euros pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la baisse du fleuve. (illustration) © Théo Conscience/RFI

這一法文專欄報導的原標題為：[La production argentine de blé revue à la baisse]。換作中文可譯為：[阿根廷經複核小麥產量下調]。下面是簡介以供分享。

南半球氣候現象造成乾旱 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，阿根廷乾旱嚴重影響農業產出，並將反應在出口能力上。本次乾旱尤其是影響到阿根廷的生產中心潘佩安地區（région pampéenne）。起因是一種氣候問題，造成南半球缺乏降雨的拉尼娜現象（La Niña）。

RFI Image / Argentine : les oiseaux migrateurs se font plus rares dans les zones humides du delta, car avec les poissons, c’est toute la chaîne alimentaire qui est mise en danger. (illustration) 存檔圖片 / 南美：阿根廷乾旱。 © Théo Conscience/RFI

世界氣象組織(Organisation Météorologique Mondiale)表示，本次乾旱已經連續三年之久，這在上一世紀從未出現過。而後果則有：雨水減少，水位降至最低，小麥歉收等。

阿根廷小麥減產影響出口 -

阿根廷羅薩里奧交易所（Bourse de commerce de Rosario）自6月份以來，就在不斷地下調2022/2023年度的收成預測。7月份時還說小麥收成可能將達1900萬噸，如今，已減至1500萬噸。這將是近7年來的最低。產量不振，自然會影響到出口。阿根廷今年應該銷售900萬噸小麥，比去年少550萬噸。業內人士還擔心，阿根廷當局可能會實施出口限制新措施，以確保國內市場的小麥供應。阿根廷主管農業生產的國務秘書在上周排除了這種假設。

RFI Image Archive / Argentine : Rosario. (illustration). 存檔圖片 / 阿根廷：羅薩里奧。 © Getty images/Germán López / EyeEm

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇採訪報道在最後部分指出，上述悲觀預測發生在一個國際環境，因烏克蘭境內的戰爭而相對複雜的大背景之中。如果說全球糧食危機一度被排除，但有可能在未來幾周再度浮現。在聯合國和土耳其參與周旋下達成的黑海穀物出口協議即將在本月中下旬到期，目前尚不知能否延續。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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