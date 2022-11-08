中期選舉投票在即，紐約州民主黨選情吃緊

2022美國中期選舉

2022美國中期選舉即將拉開帷幕。被看作傾向民主黨的深藍州的紐約選情正迅速加溫。在紐約州，這次投票除選舉紐約州州長ˎ州總檢察長以及聯邦眾議員和參議員外，州參議院63個席位ˎ州眾議院150個席位也將換屆。隨着投票日臨近，被看作傾向民主黨的深藍州的紐約選情開始顯現不確定性信號。

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的確，最近20年民主黨一直佔據優勢的紐約，州長選舉選情明顯吃緊。謀求連任的卸任州長，民主黨人霍楚原本在民調中明顯領先對手李修頓，但隨着競選爭奪推進，兩人間的差距越來越小，比分已經十分接近。本周末，總統拜登親自趕來紐約為民主黨候選人站台，前總統克林頓也前後腳趕來助陣，在此之前，現任副總統賀錦麗和前總統侯選人希拉里也來為霍楚拉票。這些民主黨大佬接踵而至，選情吃緊可見一般。紐約州由藍轉紅似乎也不是不可能。倘若霍楚連任失敗，李修頓將成為自2002年以來，紐約首位共和黨人州長。

在全州26個聯邦眾議員選舉角逐中，儘管民主黨選民註冊人數多於共和黨，但從一些最新民調結果來看，其中十個選區，競爭也變得激烈。不過，本次選舉唯一一位華裔聯邦眾議員參選人孟昭文在亞裔人口占居民近45%的第六選區獲得連任幾乎沒有懸念。倘若勝選，這將是她第六個聯邦眾議員任期。

整體而言，亞裔選民在過去普遍傾向支持民主黨候選人，但這種取向近年似乎發生變化。對於民主黨高調呼籲的墮胎權維護，根據長期關注亞裔選民投票行為的「亞太裔投票聯盟」(APIAVote)今年7月底完成的亞裔美國人選民調查,亞裔選民似乎更接近民主黨的立場。

陳若平：“其實我們可以從兩個方面看。一個是我們自己的報告。我們的報告問了一個問題，不是關於墮胎，是關於醫療保健，這是最重要話題之一。我們也可以看其他組織的報告。比如美國皮尤研究所今年夏季的調查，有關各種族裔的人對合法墮胎權的看法，其中74%的亞裔美國人支持合法墮胎權。而且這個比例比其他族種人都多。”

但是共和黨人主打治安牌，這在對紐約州犯罪率頗有體感的亞裔選民中引發不少共鳴。不過，這未必意味着他們不支持民主黨力推的保護墮胎權。一名華裔選民對本台表示，她對民主黨在打擊犯罪率方面的表現十分不滿，將投票支持共和黨候選人，但她也表示，她至今仍對在中國計畫生育政策下被強制結紮耿耿於懷，認為女性應當有身體自主的權利。但她不願意就此接受採訪。