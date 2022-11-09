美國中期選舉顯示膠着 共和黨大潮沒有卷席而來

美國/中期選舉

美國中期選舉的投票與計票分秒兼程，選舉形勢顯現共和黨在美國國會掀起主政浪潮的希望似乎正在消退。民主黨全力以赴希望限制投票損失也顯現奏效。至此中期選舉對拜登的政治前途和拜登的競爭對手特朗普的前途仍然具有決定性意義。

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據法新社今天報道稱，據美國媒體預測，民主黨人約翰-費特曼從共和黨億萬富翁支持的候選人手中贏得了選舉中競爭最激烈的席位--賓夕法尼亞州參議院。拜登陣營的這一捷報，在一個以艱難計票為標誌的極其緊張的夜晚，為民主黨人提供了保留對參議院控制權的希望，不過，在參議院部分選舉中，共和黨人直到現在還在民意調查中略佔優勢。

據路透社稱，在美國中期選舉後的今天早些時候，爭奪國會的控制權在繼續，許多競爭最激烈的選舉都沒有舉行，因此尚不清楚共和黨是否會打破民主黨對權力的脆弱控制。

隨着夜幕降臨，白宮的氣氛有所好轉，甚至曾經緊張的助手們臉上露出了笑容，並表示民主黨人的早期跡象好於預期。在推特上，拜登發布了一張自己通過電話高興地祝賀一些民主黨獲勝者的照片。

在眾議院，共和黨人仍然傾向於贏得多數席位，這將使他們能夠阻止拜登的立法議程。愛迪生研究公司預計，到周三早些時候，共和黨已經翻轉了六個民主黨眾議院席位，比他們拿下眾議院控制權所需的最低席位多一個。

路透社說，在國會，共和黨控制的眾議院將能夠阻撓民主黨的優先事項，例如墮胎權和氣候變化，而共和黨參議院將控制拜登的司法提名，包括最高法院的任何空缺。共和黨人還可以就該國的債務上限展開攤牌，這可能會動搖金融市場。分析稱，如果共和黨重新控制國會，他們將有權阻止對烏克蘭的援助，但分析人士表示，他們更有可能減緩或削減國防和經濟援助的流動。