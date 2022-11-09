美國籃球明星被俄當局送秘密流放地

俄羅斯/美國籃球明星格里納案

美國籃球運動員格里納 Brittney Griner 在俄羅斯被捕服刑,傳被轉往流放地。 資料照片

俄羅斯當局經司法判決後上周將美國籃球明星 Brittney Griner 從莫斯科郊外的一個拘留中心轉移，她現在正在前往一個秘密流放地的路上。美國這位兩屆奧運會金牌得主於 2 月 17 日，即俄羅斯入侵烏克蘭前一周，在莫斯科機場被捕，她被指控在她的行李中發現藏有在俄羅斯被禁止的大麻油的電子煙彈。

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據路透社今天報道稱，美國籃球明星格里納律師稱，格里納前往俄羅斯流放地，該流放地在哪兒，格里納與她的律師都不知道。

32 歲的 Griner 於 8 月 4 日被判處 9 年監禁，罪名是持有和走私毒品。她已經認罪，但說她犯了一個“誠實的錯誤”，並沒有觸犯法律的意思。她的法律團隊在一份聲明中說，她於 11 月 4 日從俄羅斯首都附近的一個拘留中心被轉移到流放地，但她目前的位置和最終目的地都不知道。

根據俄羅斯的程序，他們說她的律師和美國大使館應該在她抵達時得到通知，但需要兩周時間。

此前美國總統喬·拜登（Joe Biden）已指示他的政府施壓俄羅斯俘政府，以獲得改善美國籃球運動員的待遇。

美國國務卿布林肯今天表示，格里納正在被轉移到一個“偏遠的流放地”，並表示美國希望俄羅斯當局允許美國大使館官員接觸格里納和其他在俄羅斯被拘留的美國人。

拜登政府在 7 月下旬提議與俄羅斯進行囚犯交換，以確保格里納和前美國海軍陸戰隊員保羅·惠蘭獲釋，但表示莫斯科尚未對該提議做出積極回應。

據路透社說，俄羅斯流放地的囚犯面臨繁瑣的體力勞動、衛生條件差和缺乏足夠醫療服務的嚴酷制度。