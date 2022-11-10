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美國總統拜登表示，他打算競選連任，並可能在明年初做出最終決定，此前他宣布周二的中期選舉結果有利於民主。

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美國總統拜登9日說他計畫再次競選，在 2023 年初做決定。路透社今天報道稱，白宮官員對拜登的民主黨同僚表現好於預期，評論稱好像是一種被平反的感覺。

本月將滿 80 歲的拜登面臨著是否會尋求連任的問題。拜登的一名顧問表示，2024 年競選總統連任議題討論正在進行中。

拜登說，“我們的意圖是再次競選拼連任，這就是我們的想法。”拜登在白宮說此番話的時候，他的妻子吉爾坐在附近。拜登說，“這最終將是一個家庭決定。” 據拜登說，他的家人希望他參選，他並不急於做出最終決定。拜登還表示，他將競選連任與他的 2020 年競爭對手、共和黨前總統特朗普的任何聲明都無關。

路透社說，預計特朗普也將參選。

中期選舉表明民主黨並沒有潰敗。路透社說，拜登心情愉快，在白宮國宴廳與記者們進行了近一個小時的談天說地。他溫和地責備記者根據民意調查預測他的民主黨人將遭受更大的損失。

據該報道，不過，白宮已經準備好進行一系列可能來自共和黨控制的眾議院的調查，包括對拜登兒子亨特的商業交易的調查。拜登說，美國人民會看所說的這些調查幾乎形同“喜劇”。但拜登說他無法控制共和黨的所作所為。