美國中期選舉結果仍在期待 共和黨確定小勝

美國/中期選舉

美國中期選舉結果緩緩出爐，至今天早上消息報告，共和黨人正逐漸接近在美國眾議院獲得多數席位，而參議院的控制權仍懸而未決，兩天前，民主黨人在中期選舉中阻止了共和黨的“返歸浪潮”。

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據路透社今天報道稱，美國中期選舉，共和黨人接近拿下美國眾議院多數席位，在參議院仍有待爭奪。根據愛迪生民調評估，共和黨人至少獲得了 210 個眾議院席位，這比眾議院立法議程所需的 218 個絕對多數席位少 8 個。

雖然共和黨人仍然被看好，但仍有 33 場眾議院選舉尚未決定，包括53 場競爭最激烈的選舉中的 21 場，這預示着可能會最終結果在一段時間內不會被確定。

而參議院的選舉結果也遠沒有那麼確定。任何一方都可以通過在內華達州和亞利桑那州選舉結果讓人跌破眼鏡而奪下參議院控制權，目前報告的參議院兩黨票數均為48席。選舉官員們正在有條不紊地統計數千張未清點的選票。

據評論，共和黨此次中期選舉基本是贏家。共和黨即使是眾議院的微弱多數，他們也可以決定拜登的剩餘任期的政治生活質量，阻止墮胎權等優先事項，並對拜登的政府和家庭展開調查。預計共和黨人還將要求削減開支，以換取明年提高國家的借貸限額，這一攤牌可能會嚇壞金融市場。

與此同時，對參議院的控制將使共和黨人有權阻止拜登的司法和行政職位提名。

路透社說，拜登周三承認了這一現實，但稱他準備與共和黨人合作。一名白宮官員說，拜登與共和黨眾議院領袖凱文麥卡錫通電話，麥卡錫當天早些時候宣布，如果共和黨控制眾議院，他打算競選眾議院議長。

執政黨歷來在總統的第一次中期選舉中傷亡慘重，而拜登一直在低支持率下苦苦掙紮。但民主黨人能夠避免共和黨人預期的全面失敗。