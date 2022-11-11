拜登中期選舉稱過關 騰出精力應對COP27與G20

美國/拜登

美國總統拜登啟程前往埃及參加在那裡舉行的國際氣候峰會。拜登剛剛挺過美國中期選舉，並且獲得民主黨在中期選舉里不錯的選舉結果，避免了共和黨曾威脅的呼嘯而來壓倒性勝利。拜登說，他現在感覺信心滿滿，要在國際場合推動COP27、G20 外交，他的計畫是：與習近平對話、向俄羅斯施壓、遏制朝鮮。

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據路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）周四稍晚啟程開始為期一周的埃及和亞洲之行，以應對美國一些最棘手的外交政策問題。拜登此行也得益於民主黨在中期選舉表現。

拜登從 11 月 11 日在埃及舉行的國際氣候峰會跳到 11 月 12 日和 13 日在柬埔寨舉行的東盟會議和東亞峰會，再到 11 月 14日到16日在印度尼西亞舉行的20 國集團年度會議。 他將在G20與中國國家主席習近平舉行首次面對面會晤，他希望在那裡探底習近平的“紅線”，與盟友討論懲罰俄羅斯入侵烏克蘭的問題，並討論在頻射導彈之後遏制朝鮮。

據一位白宮官員透露，拜登將在 11 月 13 日在柬埔寨舉行的東盟峰會期間會見日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫烈，討論如何阻止朝鮮的核計畫。這位官員說，他們將解決朝鮮的“非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫”。

就氣候變化議題，美國高級政府官員表示，拜登應當於 11 月 11 日在埃及舉行的 COP27 峰會上發表講話，預計將提醒簽署《巴黎氣候協定》的 196 個締約方密切關注將全球變暖限制在 1.5 攝氏度的目標。據美國官員們表示，拜登預計將在一次演講和雙邊會議上討論華盛頓如何與發展中國家合作，通過利用公共和私人夥伴關係、美國在航運等行業脫碳的努力以及降低甲烷排放的承諾來降低排放。

在訪問埃及參加 COP27 期間，拜登將與埃及總統阿卜杜勒·法塔赫·塞西舉行雙邊會晤，美國官員稱，“人權將在這些討論中佔據重要地位。”美國對被監禁的活動家阿拉阿卜杜勒法塔赫“一再表示擔憂”，他的案件已引起全球關注，在 200 多天的絕食抗議期間，他的健康狀況惡化。美國官員稱，拜登將繼續敦促埃及政府釋放政治犯並進行與人權相關的法律改革。