奧巴馬總統中心工地稱發現絞索

美國/奧巴馬總統中心

正在美國芝加哥建造的一座大型綜合以前總統奧巴馬命名的中心建築，因工地發現了一個絞索而停工。在美國因絞索具有種族歧視因素，芝加哥警方開啟調查。

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據法新社今天凌晨報道稱，與美國前總統奧巴馬有關的“歐巴馬總統中心”正在芝加哥興建，負責監督工程的公司表示，工地11日早上發現一個絞索，目前暫停施工。絞索在美國通常具有種族歧視意味。在美國，環形絞索會令人聯想到美國南方19世紀到20世紀對非裔族群動用的私刑。

伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）在推特發文說，“絞索不只是種族主義的象徵，它還是一個令人心碎的提醒，讓大家想起非裔美國人數百年來遭受的暴力和恐怖。”

奧巴馬總統中心（Obama Presidential Center）由“湖畔聯盟”（Lakeside Alliance）負責興建，這個集團是由非裔人士持有的建設公司組成。“湖畔聯盟”表示：“我們很震驚這會發生在我們的工地上，我們懸賞10萬美元，希望有助於找出該為這種可恥行為負起責任的人。”

美國有線電視新聞網（CNN）說，“湖畔聯盟”也已經報警，芝加哥警方正在調查。

據法新社說，奧巴馬總統中心將包含博物館、圖書館、教室和會議室，還有一座籃球場和遊樂場。而中心場址位於芝加哥南區（South Side），奧巴馬年輕時在當地擔任社區組織者，他的妻子蜜雪兒（Michelle）也在那裡成長。