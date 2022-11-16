巴西新當選總統承諾保護亞馬遜雨林

巴西/環保

巴西新當選總統盧拉周三參加在埃及沙姆沙伊赫舉行的聯合國第27屆氣候峰會，承諾保護亞馬遜雨林。

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再次當選巴西總統盧拉今天參加在埃及沙姆沙伊赫舉行的聯合國第27屆氣候峰會，這也是剛剛勝選的盧拉在明年一月正式出任巴西總統前的首次出訪外國。

盧拉在聯合國第27屆氣候峰會的下午大會上發言，建議下屆氣候峰會在巴西的亞馬遜雨林舉行，他還承諾巴西將進行亞馬遜雨林“零砍伐“措施，屬於巴西未來戰略發展策略中的重點。

與其前任博索納羅大不相同，他曾經推行大量開發熱帶雨林亞馬遜，讓世界最大的亞馬遜雨林的破壞程度到達15年來的最高，受到國際社會的譴責，讓巴西孤立。

巴西新總統盧拉隨後與中國氣候代表會晤。

此前中國和美國這兩個世界最大的溫室氣體排放國是否合作讓參加本屆氣候峰會的國家擔憂，特別是富裕的國家如何在財政上支持發展中國家進行能源轉型依然懸而未決。

不過今天在印尼巴厘島舉行的G20峰會共同宣言顯示美國和中國繼續在氣候問題上合作，發出的積極信息讓本屆第27屆聯合國氣候峰會談判受到鼓舞，就是各國繼續向減少比工業化前升溫1.5攝氏度努力，這也是在2015年《巴黎氣候峰會》上達成的共識。