拜登夫婦出席長孫女納奧米·拜登的白宮婚禮

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美國白宮11月19日宣布，拜登總統夫婦當天主持了他們的長孫女納奧米·拜登與未婚夫彼得·尼爾的婚禮。婚禮儀式於美東時間周六上午11點在白宮南草坪的約250名賓客面前舉行。拜登本人也將在周日迎來他的80歲生日。

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拜登夫婦通過白宮聲明表示：“看着納奧米的成長，自我發現，並為自己開闢出如此令人難以置信的生活，這是一種快樂。”他們說：“現在，看到她選擇彼得作為她的丈夫，我們充滿了自豪感，我們很榮幸地歡迎他加入我們的家庭。我們祝願他們的日子充滿歡笑，並祝願他們的愛隨着時間的流逝越來越深。”

據悉，結婚儀式結束後，拜登夫婦在白宮的國宴廳為家人和新婚夫婦舉辦了婚禮午宴。晚些時候將舉行有甜點和舞蹈的招待會。據了解，白宮至今僅舉行過18場有記錄的婚禮，還有四場婚禮在其他地方舉行，但後來在白宮舉辦慶祝酒會。

白宮歷史協會主席麥克勞林（Stewart McLaurin）說：“這是發生在白宮生活中的一個罕見的、獨特的、非常特殊的事件”。此外，拜登將在周日成為美國歷史上首位超過80歲的在任總統。此前，這一紀錄由離開白宮時77歲的前總統里根保持。