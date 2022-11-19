給不給特朗普推特號 馬斯克傳發動網上民意調查

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馬斯克周五晚些時候在推特上發起了一項民意調查，要求追隨者就是否恢復美國前總統特朗普在推特上的賬戶進行投票，初步結果顯示，大約 60% 的人投了贊成票。

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據路透社說，馬斯克 (Elon Musk) 在推特上發起民意調查，決定是否讓特朗普復出。據馬斯克在推特上寫道，“Vox Populi，Vox Dei。” 這是一個拉丁語短語，大致意思是“人民的聲音就是上帝的聲音”。投票開放 24 小時。

推特的新主人馬斯克在 5 月份表示，他將撤銷推特對特朗普的禁令，特朗普的賬戶在去年美國總統大選後發生襲擊美國國會大廈事件後被暫停。

馬斯克當天早些時候表示，尚未做出恢復特朗普賬戶的決定，推特已經恢復了一些被禁止或暫停的有爭議的賬戶，包括諷刺網站巴比倫蜜蜂和喜劇演員凱西格里芬。馬斯克還決定向 Twitter 用戶徵求關於誰應該在平台上的指導是公司大規模重組的一部分，包括大規模裁員。

在周五給路透社看到的剩餘員工的一份備忘錄中，馬斯克要求編寫軟件代碼的人在下午早些時候到舊金山 Twitter 總部 10 樓報到。這位億萬富翁在後續電子郵件中說：“如果可能的話，如果你能飛到舊金山親自出席，我將不勝感激，”並補充說他將在辦公室工作到午夜，周六早上返回。